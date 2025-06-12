Yasadışı faaliyetler durdurulsun

Gökay BAŞCAN

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Dereli Köyü’nde bulunan Boğalı Dağı’nda siyanürlü altın madenciliği faaliyetlerine karşı halk direnişi büyüyor.

Bayram günü jandarma ve orman muhafaza ekipleri eşliğinde bölgeye sondaj makinesi çıkaran Aygül Madencilik adlı şirkete karşı Taşova Çevre Platformu ve köylüler harekete geçti. Avukatları Selim Saray öncülüğünde suç duyurusunda bulunuldu, adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında konuşan Taşova Çevre Platformu sözcüsü Ali Rıza Ağış ve köylülerin avukatı Selim Saray, Aygül Madencilik’in hiçbir yasal izin ve ÇED olumlu raporu olmadan Boğalı Dağı’nda faaliyet yürüttüğünü ifade etti. Şirketin bölgeye izinsiz şekilde sondaj makinesi ve ekipman soktuğu belirtilerek, bu durumun açıkça hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Köylüler, Boğalı Dağı’nın hem yerüstü hem de yeraltı su kaynaklarının merkezi olduğunu vurgulayarak, siyanürlü madencilik nedeniyle bu kaynakların geri dönülmez biçimde zarar göreceğini söyledi.

YAŞAM ALANLARI TEHDİT ALTINDA

Tarım ve hayvancılıkla geçinen onlarca köyün yaşam alanlarının tehdit altında olduğu belirtildi. “Temiz suya erişimimiz zorlaşacak, böbrek yetmezliği ve kanser gibi hastalıkların artması kaçınılmaz olacak” diyen köylüler, doğanın tahribatına karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Adliye önünde toplanan yurttaşlar, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma!”, “Siyanürcü şirket Boğalı’dan defol!” sloganları attı.