Yasadışı silah bulunduran şahıs yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yasadışı silah ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan aramalarda; kurusıkı tabanca üzerinde yapılan işlemlerle fişek atabilen 3 tabanca, bu tabancalara ait 3 şarjör, namlu kısmı kesilerek ateşleyici etkisi artırılmış 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 2 şarjör, 12 fişek ve oluklu kanallı 1 kama ele geçirildi.

Yapılan operasyonda olayla ilgili olarak E.S.K. hakkında ’Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet’ suşundan soruşturma başlatıldı.