Yasağa rağmen grevler yayılıyor

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş Sendikası'na bağlı metal işçileri, MESS ile yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine kademeli olarak gerçekleştirme kararı aldığı grevleri, sürdürüyor. Bu kapsamda Balıkesir Gönen'de bulunan MESS'e bağlı Arıtaş Kriyojenik fabrikasında çalışan 132 metal işçisi de "Grev haktır, engellenemez" diyerek dün greve başladı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi GE Grid Solutions, Hitachi Energy, Schneider Electric, Arıtaş Kriyojenik ve MESS’ten ayrılan Green Transfo ile 11 fabrikada 2 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine greve çıkma kararı almıştı. Metal işçileri bu kapsamda 4 Aralık’ta Hitachi işletmesinin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu'daki fabrikalarında greve başlatmıştı. Birleşik Metal İşçileri Sendikası işverenle işçilerin hakkını almasını sağlayacak bir anlaşmaya varılana kadar grevi genişleteceklerini ve diğer fabrikalarda da grev başlatılacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda 4 Aralık'ta Hitachi fabrikalarında başlatılan grevin ardından 13 Aralık’ta GE Grid Solutions ve Schneider Elektrik’e bağlı 3 fabrikada çalışan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler de greve çıkmış 19 Aralık ve 25 Aralık’ta da diğer fabrikalarda da grev başlatılacağı duyurulmuştu.

YASAĞINIZ MEŞRU DEĞİL

14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi. Grevin Anayasal bir hak olduğunu belirten Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle getirilen erteleme kararına rağmen grevlerine devam etme kararı aldı. Bu doğrultuda Balıkesir Gönen'de bulunan MESS'e bağlı Arıtaş Kriyojenik'te 132 işçi daha önce duyurusunu yaptıkları üzere bugün greve başladı. Fabrika önünde toplanan işçiler halay çekti, "Grev haktır yasaklanamaz", "Sadaka değil, toplu sözleşme" sloganları attı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar fabrika önünde açıklama yaptı. "Grevlerimiz yasal, haklı ve meşrudur" diyen Atar şöyle konuştu:

"Birileri bu ülkede Anayasa'nın maddelerine, Anayasa'daki işçi haklarına riayet etmek istemeyebilir. O haklar onların hoşuna da gitmeyebilir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını da uygulamak istemeyebilirler. Ancak, biz şunu diyoruz, biz nasıl ki bu ülkenin kanununa, nizamına, Anayasasına uyuyorsak bir işçi olarak, bu ülkenin bir yurttaşı olarak, bu ülkenin en yetkili makamında bulunan kişi de bu ülkenin Anayasasına ve işçinin hakkına saygı göstermek zorundadır.

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ÖZGÜR ÖZEL’DEN ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grevdeki metal işçilerine ve işlerine geri dönmek için mücadele eden Polonez işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Polonez işçileriyle birlikte açıklama yapan Özel şunları söyledi: “Polonez’i uyarıyoruz. Hem Polonez’e söylüyorum hem Türkiye’de işçi çalıştıran bütün patronlara, şirketlere söylüyorum. Eğer işçiniz sizden razıysa biz de razıyız. İşçinizin hakkını veriyorsanız sizin ürettiğiniz malları büyük keyifle, imkanlar dahilinde vatandaşlarımız tüketir ama eğer işçinin hakkını yerseniz, hele hele suçsuz günahsız insanlara sırf sendikalı oluyorlar diye ‘hırsız, arsız’ diye iftira çalmaya çalışırsanız o vakitten sonra işçinin biz yanındayız, karşısında olan sizin de sonuna kadar karşısındayız. İşçinin hakkını yiyenin karşısında duracağız, o firma kimse o firmaya karşı tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız.”