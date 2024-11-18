Yasağa tepki: Ülke vandal zihniyete mi teslim edildi

Kültür Sanat Servisi

Müzisyen İlkay Akkaya’nın Bursa’da vereceği konserin yasaklanmasına tepkiler sürüyor. Sosyal medya üzerinden çok sayıda yurttaş “müzik susturulamaz” mesajını paylaştı. Sanat dünyasından Murat Ertel, Sevinç Eratalay gibi isimler de Akkaya’ya destek verdi.

İlkay Akkaya, Bursa’da düzenleyeceği konsere Osmangazi Kaymakamlığı’nın izin vermediğini şu ifadelerle duyurdu: “Bugün Bursa Osmangazi’deki konserimiz kaymakamlık tarafından yine yasaklandı. Üstelik önceki yasaklama için açtığımız davayı kazanmamıza rağmen, hukuku yine çiğneyerek. Vandalların yakıp yıkma tehditlerine dava açacaklarına konser yasakladılar. Yazıklar olsun. Bu konser öyle ya da böyle yapılacak. Dava açtık yine. Bursa, demokrasiden bihaber bir avuç vandala mı teslim edildi? Göreceğiz.”

BU İLK DEĞİL

İlkay Akkaya’nın 31 Ekim 2022’de Nilüfer’de düzenleyeceği konser de Kaymakamlık tarafından ‘kamu düzeni ve güvenliği’ gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı. Konser, Ülkü Ocakları Nilüfer İlçe Başkanlığı’nın Nilüfer Kaymakamlığı’na yazdığı dilekçe üzerine iptal edilmişti.