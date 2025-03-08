Yasağa ve barikatlara rağmen kadınlar Taksim'de toplanıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar, Taksim'de buluştu.

İstanbul’da ise her yıl Taksim'de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü, bu yıl da yasaklandı.

Ancak kadınlar yasaklara rağmen Taksim'de bir araya geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı ve çevresini demir bariyerlerle ablukaya aldı. Taksim’e girişler ve çıkışlar kontrollü olarak izin veriliyor.

Barikat ve abluka sürerken kadınlar yürüyüşün yapılacağı Sıraselviler Caddesi’nde toplandı.

ANKARA

Ankara’da kadınlar feminist gece yürüyüşü için Yüksel Caddesi'nde bir araya geldi.

Ankara’da kadınlar feminist gece yürüyüşü için Yüksel Caddesi'nde bir araya geldihttps://t.co/eisI5Y15nc pic.twitter.com/UtRbKF9eTG — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 8, 2025

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