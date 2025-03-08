Yasağa ve barikatlara rağmen kadınlar Taksim'de yürüdü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar, Taksim'de buluştu.

İstanbul’da ise her yıl Taksim'de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü, bu yıl da yasaklandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınların gece yürüyüşü yapma ihtimali nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı bir dizi yasaklama getirmişti. Taksim ve çevresinde bazı cadde ve sokaklara araç ve yaya girişi kısıtlanırken Taksim, Şişhane metro istasyonları kapatılmış, Kabataş Finüküler hattı askıya alınmıştı.

Yasaklar gün boyu uygulanırken akşam saatlerinde kadınlar polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, Sıraselviler Caddesi'nde buluştu. Taşıdıkları pankart ve attıkları sloganlarla iktidarın politikalarını, kadın cinayetlerini protesto eden kadınlar eylemlerine devam etti.

Binlerce kadın Akarsu Yokuşu’na doğru yürüyüşe geçti. Kadınlar, "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganları atarak Feminist Gece Yürüyüşü'nü sürdürüyor

Kadınlar, Cihangir Caddesi’nde toplanarak burada basın açıklaması yaptı.

Yasaklar altında 8 Mart: Kadınlar Taksim'de yürüdü!

'Feminist İsyan' pankartı açan kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları attıhttps://t.co/l9bz7XQ1Ty pic.twitter.com/FMXIlLQrVi — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 8, 2025

"BİZLER SUSMUYORUZ"

Cihangir caddesinde okunan basın açıklamasında, "Mücadelemizden, hayatlarımızı, dünyayı değiştirmemizden irkilenler bizlere saldırılarının dozunu her gün biraz daha artırıyor. Bu saldırıyla bir gün İstanbul Sözleşmesi feshediliyor, öteki gün “aile yılı” ilan ediliyor. Otoriter muhafazakar rejimler, kendi ahlaklarını yasaya dönüştürmeye, hayatlarımızı daraltmaya çalışıyor. Bizleri yok etmeyi umuyorlar. Pınar Gültekin’in canavarca hisle öldürülmediğini söyleyenler, Narin’in başına ne geldiğini çözmekle uğraşmıyor, Dina’nın maruz kaldığı ırkçı şiddeti ortaya çıkarmaya tenezzül etmiyor. Tüm bu adaletsizliklere karşı itiraz edenleri, yaşamın böyle, yaşamın adaletsiz, yaşamın eşitsiz sürmemesi gerektiğini söyleyenleri susturmaya, sindirmeye, yok etmeye çalışıyor" dendi.

ANKARA

Ankara’da kadınlar feminist gece yürüyüşü için Yüksel Caddesi'nde bir araya geldi.

Ankara’da kadınların feminist gece yürüyüşü Meşrutiyet Caddesi'nde başladı. Uzun yıllardır hiçbir eylem yürüyüşüne izin verilmeyen Meşrutiyet Caddesi kadınların sloganlarıyla yankılanıyor...https://t.co/H14ARiy9A5 pic.twitter.com/gAIAIBwxgA — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 8, 2025

Meşrutiyet Caddesi'nde başlayan yürüyüş Sakarya Caddesi'ne kadar sürecek. Uzun yıllardır hiçbir eylem yürüyüşüne izin verilmeyen Meşrutiyet Caddesi kadınların sloganlarıyla yankılanıyor.

Ankara’da kadınlar feminist gece yürüyüşü için Yüksel Caddesi'nde bir araya geldihttps://t.co/eisI5Y15nc pic.twitter.com/UtRbKF9eTG — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 8, 2025

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