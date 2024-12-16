‘Yasağı ABD mi rica etti?’

Haber Merkezi

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, genel kurulda yaptığı konuşmada, metal işçilerinin grevlerinin yasaklanmasına tepki gösterdi.

İki bin metal işçisinin grevini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gece yarısı kararıyla yasaklandığına dikkat çeken Bayhan, “Gerekçesi ne? Milli güvenliğin korunması! Soruyoruz; “İşçilerinin grevini, Hakan Fidan ile görüşen ABD’li Blinken’in özel ricası üzerine mi yasakladınız?​” diye sordu.

Bayhan, “Metal işçileri grev yasağınızı tanımıyor, ama MESS’in ve yerli-yabancı bilumum sömürücülerin iktidarı olarak sizi her geçen gün daha iyi tanıyor! Onları bir kez daha buradan selamlıyor, kurduğunuz bu vahşi sömürü ve yasaklar düzeni yerin dibine batsın diyoruz” dedi.