Yasağı tanımıyorlar: İsmailağa Cemaati bir medrese daha açtı

Cemaatler Cumhuriyet'i ve kanunlarını tanımıyor. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na göre yasak olmasına rağmen İsmailağa Cemaati bir medrese daha açtı. Daha önce de pek çok medrese açan cemaat açılışı sosyal medya hesabından duyurdu. Açılışa cemaatin lideri Fİkri Doğan da katıldı.

"İHTİYAÇ KARŞILANACAK"

Cemaatin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar denildi:

"Hasan Efendi Kız Tekâmül Medresemizin açılışı, dün Şeyhimiz Fikri Efendi Hazretlerimizin teşrifleri ve kıymetli hocalarımızın iştirakleriyle, duâlarla gerçekleşti. Geleceğin hanım hocalarını yetiştirecek olan bu eser, ümmet-i Muhammed’in ilmî ve manevî gelişimine hizmet edecek. Medrese mezunu, icazetli 150 hanım hocanın yüksek ilim tahsil edeceği Kız Tekâmül Medresemizin mezunlarıyla, Arapça ve Hafızlık medreselerinin hanım hoca ihtiyacı karşılanacak."

BİRÇOK MEDRESELERİ VAR

Cemaatin başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde 10'a yakın medresesi bulunuyor. Cemaat açtığı bu medreselerle küçük yaştan itibaren çocukları eğitimden koparıyor. Ancak yasaya aykırı olmasına rağmen bu medreselere Bakanlıklar tarafından müdahale edilmiyor.