‘Yasağı yırttık attık lokavtı deler geçeriz’

Bilge Su YILDIRIM

İşçilerin yaklaşık bir buçuk aydır grevde olduğu Green Transfo fabrikasında işveren, lokavt kararı aldı.

Kocaeli Çayırova’da kurulu bulunan Green Transfo’da Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi metal işçilerinin, patronun sefalet zammı dayatmasına karşı çıktıkları grev, geçen Cuma (31 Ocak) 38’inci gününü doldururken işveren lokavt kararı tebliğ etti. Tebliğe göre işveren, 10 Şubat’ta lokavt uygulayacak.

Grevdeki işçilerin lokavt kararı alındıktan sonra yılgınlığa kapılmadıklarını söyleyen Birleşik Metal-İş Green Transfo İşyeri Baştemsilcisi Savaş Sümbül, kararlı duruşta örgütlülüğün payının büyük olduğunu kaydetti:

“Biz bu işyerinde ancak bir toplu pazarlık döneminden diğerine üyelerle iletişime geçen, üyelerle temas halinde olmadan kararlar alan bir anlayış işletmiyoruz. Bugüne dek tüm kararları birlikte aldık, fabrikadaki her işçi sürece tamamıyla hâkim. Lokavt kararı alınınca da hemen bir toplantı yaptık, arkadaşların kafasında sorular vardı, beraber konuşup tartıştık ve tüm bu soru işaretleri de giderildi. Sendikal faaliyetin içinde olan işçi zaten sendikayı da tanıyor, işvereni de tanıyor, lokavt ne onu da biliyor. O yüzden ilk defa karşılaştığı bir durum da olmuyor. Grevle, üretimden gelen gücüyle neler başarabileceğinin farkında olduğu için grev yasağı da yıldıramıyor, lokavt da. Aynen kararlıyız, direnmeye devam ediyoruz.”

MÜCADELEYE ZARAR VEREMEZLER

İşverenin lokavt kararını değerlendiren Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ise kararın işçi üzerinde psikolojik baskı yaratarak korku salmayı hedeflediğini söyledi. Greve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Atar, şunları kaydetti: “Lokavt kararı hiçbir açıdan bizim mücadelemizi etkilemez. Bu kararla işveren iş akitlerini askıya almış olacak, biz 40 gün önce greve çıkarak zaten iş akitlerini fiilen askıya aldık. İşçiye ‘Fabrikayı kapatırım’ izlenimi yaratmaya çalışıyor. Bir de muhtemelen masraftan kısma gayreti içinde. Daha ziyade greve katılmayan işçileri ve beyaz yakayı ilgilendiren bir karar. Greve katılmayan sendika üyesi olmayan 45 işçi de lokavta rağmen bizimle fabrikada kalmaya devam edecek. Biz üyelerimizin memnun olacağı bir toplu iş sözleşmesi imzalanana dek kapsam dışı personeli de mücadelemize katarak direnişimizi sürdüreceğiz.”