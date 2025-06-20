Yasak Helva'dan ikinci albüm: Atamba

Yasak Helva’nın müziği, farklı kollardan beslenerek akmaya devam ediyor.

2019 yılındaki ilk albümleri Rektefe’den sonra özellikle türler arası gezinti, ikinci albüm Atamba’da daha bariz açığa çıkıyor.

Müzisyenler rock, funk, disko, pop, caz gibi türlerdeki birikimlerini çağlama, cümbüş, perdesiz gitar ve perdesiz bas gibi geleneksel müzikle iç içe enstrümanlar eşliğinde 8 özgün şarkı haline getirdi.

Albümdeki renk kartelasını elektronik öğeler, looplar, sample’lar ile genişletmekten geri durmayan grup, kendi penceresinden dünyaya ‘hem buralı hem oralı’ bakışlar atıyor.