Yasak tanımıyor, ölüm saçıyorlar

Yaşam alanlarından geçen TIR ve iş makinaları ölümlü kazalara yol açıyor. UKOME’nin yasak kararlarına karşın meydana gelen kazalara tepki gösteren yurttaşlar, “Trafik levhaları koymak bir çözüm değil” dedi.

Zeliha ASLAN

İzmir’in Konak ilçesinde önceki günlerde 74 yaşındaki Birgül Kodoğlu’nun TIR’ın altında kalarak yaşamını yitirmesinin ardından TIR’ların geçiş güzergâhları tartışma konusu olurken Mersin’in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’deki kazalar gündeme geldi.

Son yıllarda yurttaşlar bu bölgedeki TIR garajlarına ulaşan TIR’ların tehdidi altında. Çilek ve Çay Mahallesi sakinlerinin bir nevi çarşısı olarak kullanılan ve ticaret merkezi haline gelen Abdi İpekçi Caddesi’nden geçen TIR ve hafriyat kamyonları trafiği olumsuz yönde etkileyerek kimi zaman ölümlü kazalara yol açıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Kasım 2023 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) kararıyla ‘bölgede yaşayan vatandaşların mağdur olması’ sebebiyle kamyon ve ağır vasıta araçların geçmesi yasaklanmasına karşın söz konusu cadde TIR şoförlerince kullanılmaya devam ediyor.

TARIM ALANLARI YOK EDİLDİ

TIR kazaları sonucunda bölgede 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden bir cadde esnafı, söz konusu bölgede yaya trafiğinin yoğun olduğuna dikkat çekti. Kazaların ardından yurttaşların yolları kapatarak eylem yaptığını hatırlatan esnaf, “TIR’ların caddeye girişini kapatmak için trafik memurları geldi levha astı ama geçmeye devam ettiler. Mersin’de en büyük sorunlardan biri son zamanlarda mahalle içlerine ve tarım alanlarına tır garajlarının yapılması. Çoğu mandalina, portakal bahçeleri bu yüzden kesildi. Tarım insanın en önemli hazinesidir, hazinelerin önünü tır garajları yaparak betonla kapatıyorlar” dedi.

Esnaf son olarak şunları söyledi: “Tren yolundan, Dikilitaş Köyü’ne giden yol tamamen konteyner, TIR garajı oldu, bu yüzden bu caddeden geçiyorlar. Mersin eskiden narenciye bahçeleriyle anılan bir yerken şu an betonla, TIR garajlarıyla bilinen bir yer haline geldi.”

‘KİMİN ÖLDÜĞÜ UMURLARINDA DEĞİL’

Bölgenin kenar mahalle olarak bilindiğini ve ekonomik olarak dar boğazda olan insanlardan oluştuğunu söyleyen başka bir esnaf ise yurttaşların ‘ikinci sınıf vatandaş’ olarak görüldüğüne dikkat çekti. “Kenar mahallede kimin öldüğü umurlarında değil” diye konuşan esnaf, “Gidin Mersin’in görece daha elit semtlerine Pozcu, Yenişehir, Mezitli taraflarına oradan kamyon, TIR geçirebilirler mi? Mümkün değil. En büyük cezaları alırlar. Oralardan bir moloz alırken bile yüzlerce kağıt evrak imzalayarak gidiyorlar. Burada caydırıcı cezalar yok” ifadelerini kullandı.

Esnaf son olarak şunları aktardı: “Kamyonların, TIR’ların sıklıkla geçmesi nedeniyle kimse kimseyi görmüyor bu da trafik kazasına yol açabiliyor. Caydırıcı cezalar konulması gerekiyor. Sadece trafik levhaları koymak bir çözüm değil.”

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Kazalar son bulmuyor

Yaşam alanlarından geçen ağır vasıta araçlar ölümlü kazalara yol açıyor. Meydana gelen kazaların bazıları şu şekilde:

8 Mart 2023: Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yurttaş, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

9 Kasım 2023: Feyzullah B.’nin kontrolündeki kamyon, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 53 yaşındaki Şerife Çoşkunca’ya çarptı. Kamyonun altında kalan Çoşkunca yaşamını yitirdi.

26 Kasım 2023: Erdal G. kontrolündeki beton mikseri, Yunus K.’nin kullandığı motosiklete çarptı. Yunus K., olay yerinde yaşamını yitridi.

21 Ocak 2024: Motosiklet sürücüsü 34 yaşındaki Bayram Güloğlu, K.K.’nin kontrolündeki TIR’ın kendisine çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.