Yasak ve ceza muhalife

Açık Radyo’nun 30 yıllık yayın hayatına son veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), iktidara yakın medya kuruluşlarına imtiyazlı davrandığının yeni bir örneği daha ortaya çıktı. BirGün’ün, “TGRT Haber beş aydır kaçak yayın yapıyor” haberinin ardından, yalnızca TGRT Haber’in değil, çok sayıda kanalın lisanssız yayın yaptığı öğrenildi.

Skandal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sorulan sorunun yanıtı ile ortaya konuldu. CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun, “Euro D, TGRT EU, TV 8,5 HD ve Apple TV’nin lisanssız yayın yaptığı iddia edilmektedir. Bu kapsamda herhangi bir kamu zararı oluşmuş mudur?” sorusuna, RTÜK’ün denetleme görevini yerine getirmediğinin itirafı niteliğinde bir cevap verildi.

SORU DEĞİŞTİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, CHP’li Bakırlıoğlu’nun sorusunda yer alan kanal isimlerini çıkartarak, “Bazı kanallar” olarak değiştirdi. Bakanlığın, RTÜK’teki denetim zafiyetinin itirafı niteliğindeki yanıtında şunlar kaydedildi: “Bazı kuruluşların izinsiz yayın yaptığına ilişkin RTÜK’e yapılan şikâyetler üzerine kuruluşlar hem şifahen hem de yazılı şekilde uyarılmış ve kuruluşlardan lisans başvuru talepleri alınmaya başlanmıştır. Lisanslama aşamasında güvenlik soruşturması, stüdyo teknik denetimi, mali koşulların yerine getirilmesi gibi işlemler nedeniyle lisans verilmesi sürecinin tamamlanması bir yılı bulmaktadır.”

REKABET HAKKI ZEDELENDİ

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bakan, RTÜK’ün denetleme görevini yerine getirmediğini açıkça itiraf etmiştir” dedi. Kurumun, Sözcü TV’ye tüm şartları yerine getirmesine rağmen bir buçuk yıl boyunca lisans vermediğinin altını çizen Bakırlıoğlu şöyle konuştu: “RTÜK, kanalların yıllardır lisanssız yayın yapmasına alenen göz yummuştur. Biz bu konuyu gündeme getirmesek, daha uzun yıllar da göz yummaya da devam edeceğini, verilen yanıtta görüyoruz. RTÜK, görevini yerine getirmeyip, ciddi bir kamu zararına neden olmuştur. Ayrıca lisanssız yürütülen yayıncılık, rekabet hakkını da zedelemiştir. Muhalif kanalı lisans için tüm koşulları uygun olmasına rağmen keyfi olarak beklet, kendine yakın gördüğün kanala senelerce göz yum... Sayın Ersoy, RTÜK Başkanı’na oluşan kamu zararının hesabını sordu mu ya da soracak mı?”