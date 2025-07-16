Yasak ve sansüre ‘milli güvenlik’ kılıfı

Haber Merkezi

Ülkede son dönemde karşımıza çıkan yasak ve engellemelere her gün bir yenisi ekleniyor. Konserlerden, haberlere, eylemlere ve hatta televizyon kanallarının engellenmesine kadar varan bu yasaklara kılıf ise “Milli güvenlik" oluyor.

Son olarak İstanbul Boğazı'ndaki ünlü otel ve restoranların kaçak bölümleri hakkında verilen yıkım kararı haberleri, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, İstanbul 4. SCH'nin 11 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/7663 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Kanallara verdiği cezalarla tepki çeken RTÜK de hakkında verilen soru önergelerini yanıtladı. RTÜK verdiği yanıtta, ifade özgürlüğünün “millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği” gibi nedenlerle sınırlandırılabileceği belirtildi.

GREVE YASAK

DİSK'e bağlı, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın aldığı grev kararı da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün yasaklanmıştı. Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda grevin "Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğü" belirtilmişti.

KONSERLER YASAKLANDI

2019 Temmuz ve 2024 Şubat arasında en az 26 Kürtçe etkinlik valilikler veya kaymakamlıklarca engellendi. Bu tarihler arasında Kürtçe 17 yasaklama ile en fazla yasaklanan etkinlik konserler olurken buna ek olarak 7 tiyatro oyunu ve bir edebi söyleşi ve stand-up gösterisi yasaklandı. Etkinliklerin yasaklanmasına ise pandemi koşulları, milli güvenlik endişeleri ve örgüt propagandası gibi gerekçeler gösterilmişti.

Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) 30. yılını kutlamak için 16 Ekim’de İstanbul’da, 24 Ekim’de ise Adana’da gerçekleştireceği konser etkinlikleri de “Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesi ihtimali, başkalarının hak ve özgürlüklerini tehlikeye sokacağı” gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı.