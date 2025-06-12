Yasak ve tehdit

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ABD’nin günlerdir göçmenlere destek protestolarına sahne olan Los Angeles kentinde, şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

California eyaletine bağlı Los Angeles Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar her gün yerel saatle 20.00’den 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, şehir merkezinde güvenliğin sağlanması amacıyla Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekiplerine ek olarak, bölge genelinden yüzlerce güvenlik personelinin görevlendirildiği kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağının, tüm bireyler için geçerli olduğu aktarılan açıklamada kolluk kuvvetleri, sağlık ve acil yardım personeli, bölge sakinleri, işe gidiş-geliş yapanlar ile basın kartı taşıyan gazetecilerin kapsam dışı tutulduğu ifade edildi.

Ayrıca Trump yönetiminin, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Amerikan Politico dergisinin haberinde California’daki devlet okullarının her yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık federal fon aldığı ve bu kaynakların düşük gelirli öğrenciler ile engelli bireylerin eğitimi için kullanıldığı belirtildi.

Bir Trump yönetimi yetkilisi, Politico’ya yaptığı açıklamada, Kongre yönergeleri doğrultusunda dağıtılan bazı federal eğitim desteklerinin durdurulmasının değerlendirildiğini ancak henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hiçbir vergi mükellefi, ülkemizin çöküşünü finanse etmeye zorlanmamalı. Ancak California, enerji karşıtı, suç yanlısı, çocukları sakatlayan ve sığınak şehirleri destekleyen politikalarıyla tam olarak bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

KORKTUĞUMUZ AN GELDİ

California Valisi Gavin Newsom, eyaletteki protestolar ve Trump yönetiminin bunlara karşı adımlarına ilişkin bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın gösterilere yönelik askeri tedbirlerinin demokrasinin temelini oluşturan siyasi ve kültürel normlara karşı daha geniş kapsamlı bir saldırının başlangıcı olduğunu söyleyen Newsom, Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerinin görevlendirilmesinin protestoları bastırmakla ilgili olmadığını, aksine "toplumu temelden sarsmaya ve gücü Beyaz Saray’da toplamaya yönelik bilinçli bir savaş" olduğunu öne sürdü.

Newsom, "California ilk olabilir ama burada bitmeyeceği çok açık. Korktuğumuz an geldi" ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg Üssü’nde düzenlenen törende Los Angeles’taki olayları ve gündemi değerlendirdi.

Trump, Los Angeles’taki olayların kabul edilemez olduğunu ve eyalet yönetiminin "yetersiz" kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini belirtti.

Göstericilerin çoğunun "para karşılığı" şiddet olayların kavuştuğunu savunan Trump, "Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, ancak Amerikan bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlar bir yıl hapis cezasına çarptırılmalı." diye konuştu.

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MAHKEME REDDETTİ

San Francisco Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Charles Breyer, California Valisi Gavin Newsom’un "ABD Başkanı Donald Trump’ın Los Angeles’taki düzensiz göçmenlere destek gösterilerini bastırmak üzere eyalete Ulusal Muhafızlar ve deniz piyadeleri göndermesinin engellenmesi" talebine ilişkin kararını açıkladı.

Trump’ın, ABD Savunma Bakanlığının ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, başvuruya yönelik yanıtlarını mahkemeye sunmak için zaman istediğini aktaran Breyer, bu zamanı onlara tanıyarak Newsom’un acil talebini reddetti.