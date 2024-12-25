Yasaklar değil, işçi kazandı

Melisa AY

Sendikal baskılara, iktidarın grev yasağına ve patronların örgütlü dayatmalarına rağmen süren grev inadı, metal işçilerine kazanım getirdi. Hukuksuz grev yasağına uygulamasına rağmen sendika ile beraber kararlı duran işçiler, patronu masaya mecbur bıraktı.

Metal işçilerinin, Hitachi Energy’de tüm engellemelere rağmen fiili olarak vazgeçmedikleri grevleri 20 günün ardından toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmasıyla sonuçlandı, işçiler dün 4 fabrikada işbaşı yaptı. MESS’in daveti üzerine geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.00’da başlayan ve Salı gece geç saatlere kadar süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde imzalar atıldı.

HAKLARINA SAHİP ÇIKANLAR KAZANDI

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi işçilerin, işveren örgütü MESS’in sefalet dayatmasına karşı başlattıkları ve ardından adrese teslim kararname ile yasaklanan grevleri, Hitachi’de kazanımla sonlandı. MESS’in daveti ile gerçekleştirilen ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Sekreteri Ali Çeltek, Genel Eğitim Sekreteri Özcan Atmaca, 1 No’lu Şube yöneticileri ile Hitachi temsilcilerinin katıldığı toplantı, neredeyse 15 saat sürdü.

Sendikadan yapılan açıklamada, ‘‘Görüşmede gelinen aşama heyetimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirildi ve 20 gündür kararlılıkla grevlerini sürdüren Hitachi işçisi üyelerimizin de onayıyla sözleşmenin imzalanması kararlaştırıldı’’ denildi.

Bağıtlanan sözleşmede, grev sayesinde MESS’in yüzde 40’lık sefalet dayatmasının üstüne çıkması sağlandı. Hitachi işletmesinin 4 fabrikasında işçiler, birinci altı aylık zamla aylık net 44 bin lira ile 107 bin lira arasında maaş alacak. 2025 yılı 1 Mart tarihinden itibaren ikinci 6 ayda ise maaşlara yüzde 20 oranında artış yapılacak. Ayrıca, son 6 aylık enflasyona çıkan enflasyonun yüzde 20’si eklenecek, çıkan oranın yüzde 20’yi aşması halinde bu oran uygulanacak. Böylece, 1 Mart 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık ücret zammı oranı yüzde 83 olacak. Üçüncü 6 ay için de son 6 aylık enflasyon ve bu enflasyon oranının yüzde 20’si eklenerek, çıkan oran kadar ücret zammı yapılacak. İşçiler, dördüncü 6 ayda 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

Sözleşmede sosyal haklar için zam oranları da belirlendi. Sosyal haklara sözleşmenin 1’inci yılında yüzde 90 ile yüzde 256 arasında değişen oranlarda, 2’nci yılda ise enflasyon oranında zam yapılması kararlaştırıldı. İşçiler, sözleşmenin birinci 6 ayında ücretlerde yüzde 60,5 oranında artışı grevle kazanmış oldu.

DAYATILANLAR GERİ ÇEKİLDİ

İşçilerle bir arada durarak fabrikalardaki grev iradesini dinleyen sendika, dayatılan tüm maddelerin geri çektirilmesini sağladı. MESS’in 3 yıllık TİS dayatması ve esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi.

Sendikadan yapılan açıklamada, ‘‘İşçi sınıfının temel, evrensel, anayasal hakkı olan grev hakkının savunulması için yürüttüğümüz bu mücadelede yanımızda olan, dayanışma gösteren tüm sınıf kardeşlerimize, sendikalara, emek örgütlerine, emekten yana siyasi partilere, tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözleşmemiz, başta Hitachi Energy işçilerine olmak üzere, tüm metal işçilerine ve işçi sınıfına hayırlı olsun’’ denildi.

500 İŞÇİ DAHA ÜRETİMİ DURDURACAK

Grevleri AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gece yarısı kararnamesi ile yasaklanmasına rağmen fiili olarak grevi sürdürmüştü. Hitachi’de gelen kazanım fabrikalarda sevinçle karşılanırken sendikanın devam eden grevleri için de umut verdi.

Örgütlü işçilerin GE Grid Solutions ve Schneider Electric’e bağlı 3 fabrikadaki grevi dün 12’inci gününü, Arıtaş Kriyojenik işçilerinin grevi ise dün 6’ncı gününü geride bıraktı.

Grevdeki işçilere bugün 500 işçi daha katılacak. Kocaeli Çayırova’daki Green Transfo işçileri de bugün grev pankartını fabrikalara asacak.

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ÖZKAN ATAR: GREV HAKKIMIZI YENİDEN ALDIK

Başarıyla devam eden grevimiz 20’nci günde kazanımla sonuçlandı. MESS ofisindeki görüşmeler yaklaşık 16 saat sürdü. Heyetimizle hem fabrikadaki hem masadaki temsilci içi arkadaşlarla devamlı iletişim sürdü. Nihayetinde de herkesin onayı ile TİS imzalanmış oldu.

Özkan ATAR

Birleşik Metal-İş Başkanı

Bu TİS, günümüz koşullarında iyi nitelikte bir sözleşme oldu. Aslında, Birleşik Metal-İş sendikamızın imzaladığı farklı TİS’lerde çıtamıza, genel başarı oranımıza bakılınca bu TİS’in daha iyisi olabilirdi. Mali haklarda işçilerin beklentisi daha yüksekti ancak kazanımların hepsinden genel olarak mutluyuz. Bizim kazanım seviyelerimizde, daha iyi bir sözleşme de imzalanabilirdi. Ancak her şeye rağmen, siyasi iktidara, işverene, MESS’e, arka plandaki tüm o tuzaklara bakınca sözleşmemiz kötü değil. Hukuksuz grev yasağı ile Yüksek Hakem Kurulu gibi uzun yıllar telagi edilemeyecek hak kaybının önüne geçildi. İşçi arkadaşlarımız burnu bile kanamadan tezgâhlarının başına döndüler. Süreç yiğitçe, cesurca, sendikalarına ve birbirlerine inanan, anayasal haklarına sahip çıkarak tarihsel mücadele örneğine dönüştü. İşçilerin grev hakkı silahını yeniden kazanmasının örneği oldu. Grevimizin kazanımı metal işçilerimize, işçi sınıfımıza hayırlı olsun.