Yasaklar direnişle delinecek

Bilge Su YILDIRIM

Birleşik Metal-İş'in iki gün önce gece yarısı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle 60 gün süreyle yasaklanan grevi, işçilerin kararlılığıyla hafta sonu da yasağa rağmen devam etti.

İşveren örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) yüzde 40 oranında zam dayatmasına karşı greve çıkan ve grevlerinin yasaklanmasına rağmen direnmeye devam eden Birleşik Metal-İş üyesi işçilere farklı işkollarında faaliyet sürdüren pek çok sendikadan ve sosyalist parti, örgüt ve derneklerden destek mesajları geldi.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü metal işçileri, Cumhurbaşkanlığınca alınan 60 gün süreli ‘erteleme’ kararının ardından da grevlerine fiilen devam ederken "Sözleşme masasına bizim taleplerimize kulak vererek geri oturulmadığı sürece işbaşı yapmak yok" dedi.

Tüm engellemelere rağmen süren grev, metal işçilerinin haklı mücadelelerindeki kararlılıklarını ortaya koydu.

Bugünün BirGün'ü

FABRİKAYA POLİS YIĞILDI

İşçilerin grevi sürdürmekteki ısrarı, kolluk kuvvetleri tarafından bastırılmaya hafta sonundan başlandı. Cumartesi akşam saatlerinde Hitachi Energy’nin İstanbul Kartal’da bulunan fabrikasının önüne 200’e yakın polis geldi. Fabrikanın önünde nöbet tutan işçilerin fabrikanın etrafındaki tel örgülerine ve giriş kapısına astığı pankartları zorla indiren polis, uzun süre grev alanını terk etmedi. İşçiler, polisin önceki akşamki müdahalesine rağmen dün, pazar günü de grev alanında nöbet tutmaya devam etti.

İÇERİ GİRMEK YOK

Hitachi Energy’nin Kartal’da bulunan fabrikasının Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilcisi Beyhan Yağbakar, grev yasağı altında geçen bir hafta sonunu BirGün’e değerlendirdi. Yasağı ‘ısmarlama bir grev yasağı’ olarak tabir eden Yağbakar, şunları söyledi: “Bizi ve direnişimizi yasaklamaya çalışıyorlar ama biz direnişimizde kararlıyız. O toplu sözleşme masasına bizim taleplerimiz doğrultusunda yeniden oturulmadığı sürece biz işbaşı yapmayacağız. MESS’in yüzde 40 oranında zam dayatmasına karşı bizim istediğimiz ölçüde şekillendirilen bir sözleşme teklif edilmediği sürece greve devam edeceğiz, fabrikanın içine girmeyeceğiz. İsteklerimiz, taleplerimiz belli, izleyeceğimiz yol da belli. Kararlıyız.”

Yağbakar, aynı zamanda Hitachi Energy’nin Kartal’daki fabrikasında çalışan tüm işçilere pazartesi günü işbaşı yapmaları üzerine mesaj yollandığını aktardı. GE Grid Solutions’ın Kocaeli Gebze’de bulunan fabrikasının Birleşik Metal-İş Baş Temsilcisi Ömer Bayram ise sendikanın sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı videoda şunları söyledi: “İşverenlerin bize adeta ‘Köle olun’ diyerek teklif ettiği ücretler karşısında greve çıktık, yasaklansa da engellense de elimizdeki en büyük güç olan grevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu bizim anayasal hakkımız. MESS taleplerimizi kabul edene dek işbaşı yapmayacağız.”

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DAYANIŞMA YASAKTAN BÜYÜK

• Polonez işçileri - Tekgıda-İş: Bizlere anayasal hakkımız olan sendikalı olma hakkı tanınmıyor. Metal işçilerinin anayasal grev hakkı Cumhurbaşkanlığı tarafından yasaklanıyor. Yasağı tanımayan metal işçilerinin yanındayız.

• Tarkett işçileri - Petrol-İş: Patronların düşük zam dayatmasına karşı greve çıkan metal işçilerini selamlıyoruz, yaşasın sınıf dayanışması!

• Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV): İşçi sınıfı gerekli olduğunda anayasal hakkı olan grev hakkını kullanır. Uğruna canını verdiği işçi sınıfı, Kemal Türkler’in deneyimleriyle kendi güç ve bilgisini birleştirip mücadele edip kazanacaktır.

• industriALL: Türkiye’de metal işkolunda bir grev yasağı daha… Asla pes etmeyeceğiz! Birleşik Metal-İş’in yanındayız!

• Limter-İş Sendikası: Burjuvazi ve iktidar metal işçilerini kavgaya davet etti. Daveti kabulümüzdür.

• Basın-İş: İşçi sınıfının gücünden korkunun bir göstergesi olan bu yasağa karşı sınıf kardeşlerimizin yanındayız. Birleşen işçiler yenilmezler!

• Gazeteciler Sendikası: Hukuk dışı bir şekilde grevleri yasaklanmaya çalışılan metal işçilerinin yanındayız!

• İletişim-İş: Metal işçilerinin talep ve grevlerini destekliyoruz. Anayasa’ya aykırı grev yasaklarını tanımıyoruz! Asla teslim olmayacağız!

• Sine-Sen: Anayasal bir hak olan grevlerin yasaklanması

kabul edilemez. Birleşik Metal-İş Sendikası’na örgütlü işçilerin aldığı grev kararının yanındayız.

• İstanbul Tabip Odası: Grev anayasal bir haktır. Metal işçilerinin bu hakkı kullanması engellenemez!

• Dev Yapı-İş: Grev Anayasal bir haktır! Grev yasağı yok hükmündedir.

• Gıda-İş: MESS patronlarının dayattığı düşük ücretlere karşı Birleşik Metal İş Sendikamızın grev ateşi yine Cumhurbaşkanı kararnamesiyle söndürülmek isteniyor.

• Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası: Grev anayasal haktır, yasaklanamaz! Birleşik Metal-İş Sendikası’na örgütlü işçilerin aldığı grev kararının yanındayız.

• Sosyal-İş: Grev hakkını engelleme girişimlerine karşı yaşasın sınıf mücadelesi! Yaşasın DİSK!