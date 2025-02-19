Yasaklar ve ayrımcılık arttı

Haber Merkezi

Eskişehir Onur Yürüyüşü ile ilgili ilk duruşma, bugün 14.30’da görülecek. Uluslararası Af Örgütü’nün, 2024’teki raporunda, Eskişehir Onur Yürüyüşü’nün gerçekleştirilmesinin hukuka aykırı şekilde engellendiği belirtildi.

7 ilin incelendiği raporda, Onur Yürüyüşleri’ne yönelik hukuksuz yasaklamaların ve ayrımcılığın arttığı vurgulanırken yetkililere ve İçişleri Bakanlığı’na protesto haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Raporda, Eskişehir Onur Yürüyüşü’ne ilişkin fiili yasak kararı uygulandığı ancak valiliğin sitesinde resmi bir karar yayınlanmadığı ve düzenleyicilere tebliğ edilmediği belirtilirken, Onur Yürüyüşleri için toplanan grubun polisin aşırı güç kullanımına maruz kaldığı da ifade edildi.