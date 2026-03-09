Yasaklara rağmen kadınlar sokakta: Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'dan İzmir’e, Hatay’dan Edirne’ye ülkenin dört bir yanında baskıya, şiddete ve gericiliğe karşı mücadele eden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sokaklara çıktı. Tüm yasak ve engellemelere rağmen bir araya gelen binlerce kadın eşitlik, özgürlük, laiklik ve yaşam hakkı taleplerini dile getirdi. Kadınların ülkenin pek çok kentinde düzenlediği yürüyüş ve mitinglerde iktidarın yarattığı karanlığa karşı dayanışma ve mücadele çağrısı yaptı.

Pek çok kentte düzenlenen yürüyüş ve mitinglerde kadınlar, artan şiddete ve hak kayıplarına dikkat çekti.

Kadın örgütlerinin çağrısıyla yapılan eylemlerde, iktidarın politikalarına tepki gösterilirken kadınlar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Gün boyunca düzenlenen mitinglerin yanı sıra akşam saatlerinde gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşleri’nde de meydanlar doldu. 7’den 70’e binlerce kadın, ataerkil düzene ve gerici politikalara karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı. Eylemlerde sık sık “Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz”, “Eşit ve özgür bir yaşam istiyoruz” sloganları yükseldi. Kadınlar, baskı ve şiddete karşı dayanışmayı büyüteceklerini ve hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini bir kez daha ilan etti.

***

İSTANBUL

Her yıl İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen gece yürüyüşüne karşı engellemeler sabah saatlerinde başladı. İstanbul Valiliği Taksim’e ulaşımı durdurdu. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak kapatılırken Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı da yolcu kullanımına kapatıldı.

Gece yürüyüşü öncesinde Kadıköy’de de Boğa’da toplanan binlerce kadın ve LGBTİ+, İskele Meydanı'na yürüdü.

SOL Feminist hareketin kitlesel katıldığı yürüyüşe, Dardanel’de hakları için direnişini sürdüren kadınlar ve katledilen kadınların aileleri de katıldı.

Basın açıklaması öncesi konuşan İzmir’de öldürülen Ceyda Yüksel’in annesi Filiz Demiral, "6 yıldır kızımın kanı yerde kalmasın diye adalet mücadelesi veriyoruz" dedi. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için kurulan Rojin için Adalet Komisyonu ise açıklamasında, "Rojin için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz’’ ifadelerine yer verdi.

Beyoğlu Kaymakamlığı ise 8 Mart için eylem ve etkinliklerin bir gün süreyle yasaklandığını duyurdu. İstanbul Barosu ise kaymakamlığın yasaklamalarına karşı iptal davası açtı.

Akşam saatlerine doğru kadınlar tüm engellemelere rağmen 24’ncü Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim Sıraselviler’de buluştu. Yürüyüşte kadınların yoksullaştırıldığına, ucuz işgücü haline getirildiğine, şiddetin her türüne maruz bırakıldığına dikkat çekildi.

İZMİR

İzmir Bornova Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 7 No’lu Şube Kadın Komitesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği Bornova Büyükpark’ta gerçekleştirildi. Kadınların yaşadığı sorunların sembolik olarak anlatıldığı etkinlikte, meydanda kurulan kırmızı kapı üzerindeki sorunlar; “Dayanışma, örgütlülük, adalet, yaşam hakkı, eşitlik, kamusal bakım, sosyal haklar ve güvenceli çalışma” yazılı anahtarlarla açıldı.

Etkinlikte konuşan Arzu Çerkezoğlu, kadınların yüzyıllardır eşitsizlik ve ayrımcılıkla mücadele ettiğini belirterek, bu durumun çalışma hayatında açık biçimde sürdüğünü ifade etti. Kadın mücadelesi ile emek mücadelesinin kesiştiği noktada güçlü bir toplumsal değişim potansiyeli bulunduğunu ifade eden Çerkezoğlu, tüm kadın işçilere örgütlenme çağrısı yaptı. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük ise, 8 Mart’ın yalnızca bir kutlama günü değil, emek ve hak mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Saat 19.00’da Feminist Gece Yürüyüşü için Alsancak’ta bulunan Penguen Kitap Evi önünde bir araya gelen yüzlerce kadın öfkeleri, isyanları ve sloganlarıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü. Burada gerçekleştirilen basın açıklamasında, kadın cinayetlerine, LGBTİ+’lara yönelik nefret politikalarına, kadın yoksulluğuna ve laiklik karşıtı gerici politikalara karşı mücadele çağrısı yapıldı.

ANKARA

Ankara’da da kadınlar Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla “Şiddete, savaşa, sömürüye karşı mücadelemiz sınırları aşıyor” şiarıyla buluştu. Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen kadın ve LGBTİ+’lar Ziya Gökalp Caddesi’ne yürüdü. İktidarın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesini, bunun kadınları kamusal yaşamdan uzaklaştırma politikasının parçası olduğu ifade edilen açıklamada, ‘‘Biz aile değil kadınız. Hayatlarımız da haklarımız da bizimdir” dedi.

***

ORDU

Ordu Kadın Platformu, 19 Eylül Ortaokulu yanında toplanarak, Ceren Özdemir Meydanı’nda kadar yürüyüş düzenledi. "Eşit, özgür laik bir yaşam için kadınlar sokakta" pankartı açılan yürüyüşte, "Cinsiyet eşitlikçi ve karma eğitim istiyoruz", "Kadın, yaşam, özgürlük" ve "Sadece 2 ayda 62 kadın katledildi" dövizleri taşındı. Yürüyüşün ardından konuşan Ordu Kadın Platformu Sözcüsü Neşe Yüce, "Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40’ları aşmış durumda. Ücretsiz bakım emeği görünmez kılındıkça kadınların çalışma yaşamına katılımı zorlaşıyor" dedi.

ADANA

Adana Çukurova Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda düzenlenen etkinlikte, kadın emeği ve dayanışması sanatla buluştu. Etkinlikte kadınlar sahneye çıkarak sanatın farklı alanlarında performanslarını sergiledi. Müzik, dans ve sahne gösterileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatan kadınlar, günün anlam ve önemine uygun olarak dayanışma ve birlik mesajı verdi. Yüreğir Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde özel bir etkinliğe imza attı. Ayşe Kulin ve Sema Soykan’ın katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

BALIKESİR

Bandırma’da Bandırma Emekçi Kadın Platformu öncülüğünde, kadınlar İDO iskelesi önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyerek burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ayvalık’ta ise Ayvalık 8 Mart Kadın Kadın Platformu öncülüğünde, “Eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütüyoruz” şiarıyla Ayvalık Öğretmenevi önünde toplanan kadınlar, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Öte yandan Edremit’te de kadınlar sokaktaydı. Edremit Kadın Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, Altınoluk Kadın El Emeği Sanat Sokağı’nda buluşarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da kadınlar Özgür Kadın Hareketi ve Dicle Amed Kadın Platformu’nun "Direnişle özgürleşiyor, demokratik toplumu örüyoruz" sloganıyla düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi için merkez Yenişehir ilçesinide bir araya geldi. Ofis Semti’nde AZC Plaza önünde yöresel elbiseleriyle bir araya gelen kadınlar, "Direnişle özgürleşiyor demokratik toplumu örüyoruz" pankartı açtı ve mitingin düzenlendiği İstasyon Meydanı’na doğru yürüdü. Özgür Kadın Hareketi de (TJA), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Batman Dörtyol Kavşağı’nda miting düzenledi.

KOCAELİ

Kocaeli’de de kadınlar ve LGBTİ+’lar 8 Mart yürüyüşü için sokaktaydı. Yürüyüş öncesi polis LGBTİ bayraklarını hedef aldı. Bayrakların özendirici olduğunu söyleyen polisle yurttaşlar arasında tartışma yaşandı. Müdahalenin ardından kadınlar "Nefrete inat yaşasın hayat" sloganlarıyla yürüyüşe devam etti. Kocaeli Kadın Platformu’nun çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından yapılan açıklamada da polis müdahalesine tepki gösterildi. Ayrıca Dilovası’nda Ravive Kozmetik’te meydana gelen yangında yaşamını yitiren kadınlar anıldı ve 24 Mart’ta görülecek dava için çağrı yapıldı.

SİVAS

Sokakları dolduran kadınlar, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen açıklamada, yoksulluğa, şiddete ve güvencesizliğe karşı laiklik, barış, eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütme çağrısı yapıldı.

TOKAT

Tokat’ta Taş Meydan karşısında toplanan kadınlar eylemde savaş politikaları, yoksulluk ve kadın cinayetlerinin görmezden gelinmeye çalışıldığına dikkat çekti. Şık Makas işçisi Buse Kara, “Bu düzen kadın emeğini de değersizleştiriyor” dedi.

DERSİM

Dersim’de Dersim Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin yürüyüş ve miting gerçekleştirildi. Dersim Kadın Platformu adına konuşan Elif Yıldız, “Kadınlar güvencesiz işlerde, düşük ücretlerle ölümle burun buruna çalıştırılıyor” dedi. Muş’ta da kadınlar, Yeşilce Fidanlık Altı Sağlık Ocağı civarında bir araya geldi. Uzun bir süre halaya duran kadınlar, Yeşilyurt mahallesine yürüyüş gerçekleştirdi.

***

JAPONYA

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yürüyüş gerçekleştirildi. Kadınlar, gerçekleşen eylemde toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adalet ve ayrımcılıkla mücadele mesajları verirken kadın haklarının korunması ve eşitlik taleplerinin uluslararası düzeyde daha fazla desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

AFGANİSTAN

Afganistanlı kadınlar, Taliban rejimine karşı yürüdü. Kabil kentinde düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar, "Bizim mevzimiz sokaktır, düşmanımız Taliban", "Afganistanlı kadınların sesi asla susturulmayacak" sloganları atıldı.

UKRAYNA

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadınlar Yürüyüşü mitingi düzenlendi. Yürüyüşte, kadınlar ve erkekler için eşit haklar talep edildi.