Yasaklarınızı tanımıyoruz: Grev hakkı engellenemez

AKP iktidarı, sermaye yanlısı politikalarının bir devamı olarak, işçilerin temel haklarından biri olan grev hakkını bir kez daha gasp etti. İktidarın yaşamın tüm alanlarında otoriter bir rejim inşa etme çalışmaları sürerken kendisine yönelik tehdit gördüğü tüm alanlarda sopayı elinden bırakmıyor.

Derinleşen ekonomik krizin, ağır yaşam koşullarının karşısında sömürünün en fazla olduğu emek alanında da rejimin en büyük isteği kimse sesini çıkarmasın.

Son olarak 1 Mayıs’ta işçi ve memur konfederasyonlarının başkanları ile bir araya geldiği toplantıda “Grev hakkını rasyonel zemine oturttuk” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 yıllık AKP iktidarının 22’inci grev yasağını imzaladı. İktidar, bu güne kadar grev yasaklarını emek mücadelesini bastırma, sendikaları etkisizleştirme ve örgütlü toplumu dağıtma politikalarının bir parçası olarak uyguladı. Kamu çerçeve protokolü görüşmelerinin tıkanması sonucu Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, milli güvenlik bahanesiyle örtülü biçimde yasaklandı. Yasak, grevin “60 gün süreyle ertelemesi” adı altında geldi.

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Hükümet, son olarak işçilere, bu yılın ilk altı ayı için yüzde 24, ikinci altı ayı için yüzde 11, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı içinse yüzde 6 zam teklif etti. Teklif, Türk-İş tarafından kabul edilmezken sözleşme süresi dolan kamu iş yerlerine grev kararları asılmaya başlandı. Fiili ilk grevin yarın Eti Maden'e bağlı bor işletmelerinde başlaması bekleniyordu.

Yasak kararı Ankara, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya’daki Eti Maden'e bağlı bor işletmelerinde çalışan bin 840 işçiyi etkileyecek. 60 gün içinde Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermezse sendika ya işverenle uzlaşmak zorunda ya da hükümet ve işveren temsilcilerin çoğunlukta olduğu Yüksek Hakem Kurulu’na başvurmak zorunda kalacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile grev hakkı ayaklar altına alınırken Türk-İş’e bağlı sendikaların açıkladığı diğer grev kararlarına da önümüzdeki günlerde yasak gelmesi bekleniyor. Grev kararı alan Zonguldak’taki yaklaşık 8 bin maden işçisinin greve başlama tarihi 2 Ağustos olarak açıklandı.

TEK ADAMA TABİ

1961 Anayasası ve dönemin çalışma yaşamına ilişkin yasaları, milli güvenlik ya da genel sağlık gerekçesiyle ertelenen grevlerin 60 günlük süre bittikten sonra devam edebileceği yönünde hükümler içeriyordu. 12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında bu hükümler değiştirildi, grev ertelemesi ve grev yasağı birbirini takip etti. AKP döneminde yapılan 2010 Anayasa değişikliklerinde ve 2012’de kabul edilen 6356 sayılı Yasa’da da 12 Eylül yasakları korundu. Tek adam rejimine geçildikten sonra kararnamelerle grev ertelemeleri ve dolayısıyla grev yasakları daha da yaygınlaştı.Grev hakkı fiilen imkânsız hale geldi.

12 Eylül 1980 döneminden kalan hak grevi yasağı da aynen korundu. Yüzde 10 işkolu barajı da AKP döneminde yüzde 1’e düşürüldü. Ancak birçok işkolu birleştirildiği için yetkili sendika olabilmek güçleşti. Bu nedenle birçok sendika toplu sözleşme yapamaz hale geldi. Darbe döneminin yüzde 50 artı 1 olan işyeri barajı da aynen kaldı.

Dün yayımlanan kararla birlikte AKP hükümetleri döneminde bir bölümü Bakanlar Kurulu, bir bölümü OHAL Kararnamesi ve bir bölümü de Cumhurbaşkanı kararıyla olmak üzere toplam 22 grev erteleme kararı alındı. Söz konusu yasaklardan doğrudan etkilenen işçi sayısı 200 bini aştı. Grev hakkını kullanabilen işçi sayısı 100 bine bile ulaşmadı. 2003-2025 arasında lastik, cam, bankacılık, ilaç, metal ve kimya sektörlerinde uygulanan grev yasaklarının gerekçesi çoğunlukla milli güvenlik olurken genel sağlık, ekonomik ve finansal istikrar gibi nedenler de gerekçe gösterildi.

AKP’nin yasakladığı ilk grev, Kırıkkale’deki Petlas lastik fabrikasında milli güvenlik bahanesiyle yasaklanan Petrol-İş grevi oldu. OHAL öncesinde, Bakanlar Kurulu kararı ile 2003 yılında 2, 2004 yılında 2, 2005 yılında 1, 2014 yılında 2, 2015 yılında 1 olmak üzere toplam 8 grev yasaklandı. OHAL’i izleyen dönemden itibaren ise 2021 yılı hariç 13 greve yasak geldi. Bu yasak kararlarının 7’si sadece 2017-2018 yıllarında alındı. OHAL döneminden önce 2003-2017 yılları arasında yaklaşık 38 bin işçinin grevi yasaklanmışken 2017-2025 yılları arasında yaklaşık 200 bin işçinin grevi “erteleme” adı altında yasaklandı.

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SONUNDA BİZ KAZANACAĞIZ

Bu dönemde grev kararları en çok yasaklanan sendika olan Birleşik Metal İş Sendikası’nın Genel Başkanı Özkan Atar, yaptığı açıklamada “Yüzbinlerce kamu işçisinin ve bir bütün olarak işçi sınıfımızın ekmek ve insanca yaşam mücadelesi AKP iktidarının grev yasakları ile durdurulamaz” dedi.

“Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde masada olan konfederasyonların, süreci hükümetle ‘karşı karşıya gelmeden’ yürütmeye çalışarak geldiği nokta işçinin ekmeğine ve geleceğine en şiddetli saldırı olan grev yasaklamasıdır” diyen Atar, sendikalara seslenerek grev yasaklarını tanımayacaklarını, mücadelenin ortaklaştırılarak büyütüleceğini ilan etmeleri gerektiğini vurguladı. Atar açıklamasında şunları kaydetti:

“Grevi en çok yasaklanan sendika olarak ve biz metal işçileri olarak grev yasaklarına karşı nasıl mücadele edileceğini ve yasakları grevle yıkıp hak alınabileceğini yılın başında net bir şekilde göstermiştik. Türkiye işçi sınıfının bu saldırıyı püskürterek, hak ettiği sözleşmeyi kazanacak gücü, cesareti ve deneyimi mevcuttur. Yeter ki sürece doğru önderlik edilsin ve işçi sınıfının mücadele birliği örgütlensin. Yerli ve yabancı sermaye ve onların hükümeti kaybedecek, Türkiye işçi sınıfı kazanacak!”

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DİRENİŞE GEÇECEĞİZ

Eti Maden grevinin milli güvenlik gerekçesiyle yasaklanmasına tepki gösteren Tez-Koop-İş sendikasından yapılan açıklamada milli güvenliği bozucu söyleminin arkasında ‘işçi sınıfının uyanışından, demokrasi ve sınıf mücadelesinden duyulan’ korku olduğu belirtildi. Açıklamada “Bu ülkede grev hakkı gasp edilmekte işçinin iradesine ipotek konmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Milli güvenliği bozanın grevler olmadığı belirtilen açıklamada “Milli güvenliği bozan işçilerin maden göçüklerinde, orman yangınlarında yaşamını yitirmesine neden olanlardır! Milli güvenliği bozan hak mücadelesi veren kamu işçileri değil, yoksulluğu bir yönetme aracı olarak kullananlar; hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alanlardır. Milli güvenliği bozan, Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde TÜRK-İŞ’in teklifine karşılık hükümet tarafının dört aya yakın bir süre teklif vermemesi, ardından müzakere edilmesi dahi mümkün olmayan tekliflerde bulunması, nihayetinde verdiği teklifi geri çekmesindeki ciddiyetsizliktir; grev ertelemelerindeki keyfiyettir” denildi.

Grev ertelemesi kararı ile kamu işçilerinin mücadelesinin demokrasi, adalet, hukuk mücadelesi halini aldığının altı çizilen açıklamada “Fiili grev yasakları kamu işçilerini yıldıramayacak! Demokrasiyi ayaklar altına alanlara karşı ayağa kalkacak; grev yasaklarına karşı direnişe geçeceğiz!” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ODTÜ işçilerinin ardından Marmara Üniversitesi’nde de greve gidileceğini açıklayan Tez-Koop-İş Sendikası, grevin 11 Ağustos’ta uygulamaya geçirileceğini belirtti.

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DEĞERSİZLİĞİ KABUL ETMİYORUZ

Grevi yasaklanan Türkiye Maden İşçileri Sendikası’ndan yapılan açıklamada “Alın teri ve bilek gücünden başka hiç bir sermayesi olmayan biz madencilere reva görülen bu değersizliği kabul etmiyoruz” denildi.

Alınan grev erteleme kararı ile grev hakkının fiilen gasp edildiği belirtilen açıklamada “Bu karar, madenlerde canı pahasına çalışan, yerin metrelerce altında ekmeğini kazanmaya çalışan binlerce işçinin sesini kısmaya yönelik kabul edilemez bir adımdır.

Madencilerin yaşadığı zorlukları, taleplerimizi ve bu erteleme kararının vahim sonuçlarını kamuoyuna anlatmaya devam edeceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, emek örgütlerini ve duyarlı vatandaşlarımızı sesimize kulak vermeye davet ediyoruz. Bu yasağın, bizi sindiremeyeceğini ve haklı taleplerimizden vazgeçiremeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Emek düşmanı bu tutum karşısında, Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak her türlü yasal ve demokratik hakkımızı kullanarak mücadelemizi büyüteceğiz.”

‘MIŞ GİBİ YAPMA’ OYUNU

İş Hukukçusu Murat Özveri, Yüksek Hakem Kurulu’nun grev yasağı olan işkollarında ya da grev ertelemelerinde, tarafların yerini alarak toplu sözleşmedeki görüşülen maddelere ilişkin karar aldığını hatırlatarak “Bunun adı bizim literatürümüzde ‘zorunlu tahkim’. Bu, özgür toplu pazarlığın sınırlandırılmasıdır” diye konuştu.

“Çok istisnai ve dar bir aralıkta uygulanması gereken bu kurum, 12 Eylül’den beri ve özellikle de AKP iktidarı süresince adeta bir rutine dönüştürülerek uygulanıyor, ne yazık ki” diyen Özveri, ülke ekonomisinde etkili olabilecek tüm kritik grevlerin hepsinin ertelenerek yasaklandığını belirtti.

“Grev, etkili olacak ki işverenle işçi ortak bir güç olarak sosyal taraf niteliği kazanabilsin” diyen Özveri, şöyle konuştu:

“Etkili olan hemen her grev, Türk Hava Yolları’ndaki grevler, cam, metal, lastik sektörlerindeki grevler, hep erteleme adı altında yasaklandı. Hatta lastik sektöründe şunu gördük: Grev ertelemesinden sonra Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdiğinde, bu karardan sadece bir gün sonra ikinci bir erteleme kararı alındı ve uyuşmazlık yeniden Yüksek Hakem Kurulu’na götürüldü. Türkiye’de son 20 yıldır, etkili olacak hiçbir grevin uygulanmasına grev ertelemesi kurumu üzerinden izin verilmemektedir.

Grev aşamasına gelene kadar, Türkiye’de sendikalar inanılmaz bir hukuki girdabın içine düşüyor. Anayasa Mahkemesi’nin de ifade ettiği gibi, Türkiye’de toplu sözleşme yetki sistemi dahi yapısal bir sorun haline gelmiş durumda. Türkiye’de sendika seçme özgürlüğü yok. Kamuda idare amirleri, işçilerin bağımsız sendikalara yönelmesini engelliyor. Bağımsız işverenler ve devletten bağımsız sendikaların etkili bir grev hakkı ve özgür toplu pazarlık sistemi kurabilmesi mümkün değil. Bu sistem artık bir “-mış gibi yapma” oyununa dönüşmüş durumda.

Türkiye’de işçilerin yeniden sendika hakkını, toplu sözleşme ve grev hakkını güvence altına alabileceği bir endüstri ilişkileri sistemine ihtiyaç var. İşçilerin bu hakkı görmek ve talep etmek zorunda olduğunu düşünüyorum.”

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SARAY REJİMİ, KENDİ SENDİKALARINI DA YARATTI

Emek düşmanı politikalarla, sırtını sermayeye dayayan Saray rejimi, baskıladığı emek alanında kendi sendikalarını da yarattı.

İşçilerin grev kararlarını, hak ve özgürlüklerini ‘milli güvenlik’ gerekçeleriyle yasaklayan rejim, başta kamudaki işyerleri olmak üzere işçileri kendine yakın sendikalara geçmeye zorladı.

Derinleşen ekonomik krizin, ücret eşitsizliklerinin işçilerin hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasının karşısında devletin olanca gücünü bahşettiği sendikaları koyan Saray yönetimi, kendisine karşı büyüyecek tepkileri de, işçilerin örgütlülüğünü de önlemeye girişti.

Bu süre zarfında ülkede sendikal mücadele tekrar dizayn edilmeye çalışılırken Kamu işçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve ona bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) gibi işkolunda güçlü, ekonomik taleplerin yanı sıra siyasi taleplerle de sendikal faaliyet yürüten ve koşullar oluştuğunda ülke gündemine yön veren sendika ve konfederasyonlar türlü oyunlarla zayıflatıldı.

Kapatma davaları, yönetici tasfiyeleri, yetkiye itiraz dilekçeleri gibi türlü türlü baskı aygıtıyla boğuşan devrimci sendika ve konfederasyonlar, saldırıların yarattığı tahribatın bir sonucu olarak da etkinliğini yitirmeye başladı.

Rejim eliyle adeta ‘tasfiye edilen’ sendika ve konfederasyonlardan geriye kalan alan boşluğu ise yine rejime yakınlığıyla anılan, bizzat rejim tarafından desteklenen Memur-Sen ve Hak-İş gibi yapılar doldurdu. Memur-Sen’in AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 41 bin 871 olan üye sayısı 2025’te 1 milyon 78 bini aştı. Hak-İş de son 12 yılda benzer şekilde dev bir büyüme kaydetti. 2013’te 164 bin üyesi olan konfederasyonun üye sayısı bugün 828 bine ulaştı. KESK’in 2002’de 262 bin 348 olan üye sayısı ise 166 bin 266’ya kadar geriledi.

Öte yandan 2025’te 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri sürerken kamu işçilerin yarısından fazlasını temsil eden de yine Hak-İş oldu. İşçilerin yarısından fazlasını temsil eden konfederasyon, iktidar cephesinden gelen sefalet zamlarına karşı 6 aydır tek bir eylem dahi gerçekleştirmedi. Konfederasyon genel başkanı Mahmut Arslan’dan da iktidara karşı kınamadan öte bir tepki gelmedi. Rejim zaten kapsamını daralttığı emek ve özgürlükler konusunda ona itiraz edecek tüm kesimleri hedef alırken kendisine muhalefet edecek tek bir muhatap bırakmama çabası içerisinde.

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KAMU EMEKÇİLERİ ALTERNATİF TİS MASASI KURUYOR!

İktidarın işçi düşmanı tekliflerine karşı Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) dün alternatif bir TİS masası kuracağını açıkladı. Bugün saat 12.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne buluşma çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Kamu emekçisi ve emeklisi ile birlikte ailelerimizi de kattığımızda 25 milyonluk devasa bir kitlenin geleceğini yakından ilgilendiren 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme (TİS) süreci ile ilgili işyerlerinden yükselen talepleri ÇSGB önüne taşıyor, TİS masamızı kuruyoruz” ifadeleri yer aldı.

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YASAKÇI ZİHNİYET

İktidarda olduğu süre boyunca ülkeyi adeta bir ‘emek cehennemine’ çeviren, bugüne dek 22 grevi yasaklayan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, özellikle grev hakkını hedef alan sözleri de akıllara kazılı. Erdoğan’ın Anayasa ile güvence altına alınan grev hakkını hedef aldığı ifadelerinden bazıları şunlar:

• 7 Haziran 2017, MÜSİAD Genel Kurulu’nda: “Öyle iki de bir kalkacak, hemen grev bilmem ne, kusura bakma arkadaş!” 12 Temmuz 2017, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) toplantısında: “şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki, ‘Hayır, burada greve müsaade etmiyoruz çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız!’”

• 1 Mayıs 2025, 1 Mayıs toplantısında: “Daha önce türlü zorluklarla boğuşan sendikalarımızın kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri güçlendirdik, grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk.”

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AKP DÖNEMİNİN GREV YASAKLAMALARI (2003-2025)

201 bin işçinin grevi yasaklandı.

• 2003 (BK)

Petlas A.Ş.

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 350

Sendika: Petrol-İş

İşkolu: Lastik

• 2003 (BK)

Şişecam

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 5.000

Sendika: Kristal-İş

İşkolu: Cam

• 2004 (BK)

Şişecam

Gerekçe: GS+MG

İşçi Sayısı: 5.000

Sendika: Kristal-İş

İşkolu: Cam

• 2004 (BK)

Pirelli, Good Year, Brisa

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 5.000

Sendika: Lastik-İş

İşkolu: Lastik

• 2005 (BK)

Erdemir Madencilik A.Ş.

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 400

Sendika: T. Maden-İş

İşkolu: Maden

• 2014 (BK)

Şişecam

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 5.800

Sendika: Kristal-İş

İşkolu: Cam

• 2014 (BK)

Çayırhan ve Çöllolar Kömür A.Ş.

Gerekçe: GS+MG

İşçi Sayısı: 1.500

Sendika: T. Maden-İş

İşkolu: Maden

• 2015 (BK)

MESS Grup TİS

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 15.000

Sendika: Birleşik

Metal-İş

İşkolu: Metal

• 2017 (OHAL)

Asil Çelik

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 600

Sendika: Birleşik

Metal-İş

İşkolu: Metal

• 2017 (OHAL)

EMİS Grup TİS Kapsamı

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 2.200

Sendika: Birleşik

Metal-İş

İşkolu: Metal

• 2017 (OHAL)

Akbank

Gerekçe: EFİ

İşçi Sayısı: 14.000

Sendika: Banksis

İşkolu: Bankacılık

• 2017 (OHAL)

Mefar İlaç

Gerekçe: GS

İşçi Sayısı: 500

Sendika: Petrol-İş

İşkolu: İlaç

• 2018 (OHAL)

MESS Grup TİS

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 130.000

Sendika: Türk

Metal, Birleşik

Metal, Öz Çelik-İŞ

İşkolu: Metal

• 2018 (OHAL)

Soda Kromsan-Şişecam

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 890

Sendika: Petrol-İş

İşkolu: Kimya

• 2019 (CBK)

İzban

Gerekçe: ŞTTHB

İşçi Sayısı: 340

Sendika:

Demiryol-İş

İşkolu: Taşımacılık

• 2020 (CBK)

Soda Sanayii A.Ş.

Gerekçe: GS+MG

İşçi Sayısı: 550

Sendika: Petrol-İş

İşkolu: Kimya

• 2022 (CBK)

Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 400

Sendika:

Birleşik Metal-İş

İşkolu: Metal

• 2022 (CBK)

Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 560

Sendika:

Öz Çelik-İş

İşkolu: Metal

• 2023 (CBK)

Schneider Enerji

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 350

Sendika: Birleşik

Metal-İş

İşkolu: Metal

• 2024 (CBK)

Hitachi, Grid, Schneider, Arıtaş (10 işyeri) (MESS)

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 2000

Sendika: Birleşik Metal-İş

İşkolu: Metal

• 2025 (CBK)

4 kamu maden işletmesi (Eti ve bor maden işletmeleri)

Gerekçe: MG

İşçi Sayısı: 4.000

Sendika: Türkiye Maden-İş

İşkolu: Metal

• Grev Yasağı Kararı Sayısı: 22

• Grevi Yasaklanan İşçi Sayısı: 201 Bin

Kısaltmalar: MG: Milli Güvenlik, GS: Genel Sağlık, EFİ: Ekonomik ve Finansal İstikrar, ŞTTHB: Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetlerini Bozucu, TİS: Toplu İş Sözleşmesi, BK: Bakanlar Kurulu, CBK: Cumhurbaşkanı Kararı.