Yasaklı 1 Mayıs'tan 2 gün sonra: Erdoğan "yumuşama" dedi

Partisi yerel seçimde hezimete uğrayan Erdoğan, ekonominin de iyi sinyal vermediği koşullarda "yumuşama" kartını masaya sürdü. AKP'li Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin, "Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" dedi. Oysa 1 Mayıs'ta İstanbul, iktidar tarafından ablukaya alınmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin konuştu.

"Siyasette yumuşamaya ihtiyaç olduğunu" ifade eden Erdoğan, kendisinin de CHP'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Erdoğan'ın "yumuşama" mesajı, partisinin aldığı ağır yerel seçim yenilgisinin ardından ve halk üzerinde kemer sıkma politikalarının devreye alındığı ekonomik koşullar altında geldi.

"Yumuşama" vaadinin İstanbul'un ablukaya alındığı ve Taksim Meydanı'nın halka kapatıldığı 1 Mayıs'tan 2 gün sonra gelmesi ise dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN BUNA İHTİYACI VAR"

Bu adımın atılmasıyla Türkiye'de siyasetin yumuşama dönemine girdiğini öne süren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Özgür Bey CHP'de genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından 208 gün sonra ticaretin tamamen durdurulmasını da değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"İsrail, bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde yani ben Netenyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netenyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Tüm batı İsrail'e çalışıyor. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık."