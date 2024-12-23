Yasaklı Banka ve Kredi Kartı şifreler listesi: Hangi kart şifreleri yasak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını dolandırıcılıklara karşı korumak için yeni bir düzenlemeye giderek kart kullanıcılarının alışverişlerinde kullandıkları banka ve kredi kartlarında yer alan güvenlik şifrelerinde basit kombinasyonların yasaklandığını duyurdu. Buna göre spor kulüpleri kuruluş yılları, önem tarihi gelişmelerin yaşandığı yıllar, il plaka kodları vb. kombinasyonlardan oluşan şifreleri banka kartlarında kullanmak yasak olacak. Peki Hangi kart şifreleri yasak? İşte yasaklı banka ve kredi kartı şifreleri listesi!

YASAKLI BANKA VE KREDİ KARTI ŞİFRELER LİSTESİ

Kredi ve banka kartlarında 1453, 1881, 1938, 1903, 1905, 1907, 1919, 1961, 6161, 5757, 1915, 1071, 3535, 0101, 3434, 1923 gibi şifre kombinasyonlarını kullanmak BDDK'nın gerçekleştirdiği son düzenlemeyle birlikte yasaklandı. Bankalar bu yapıda şifreleri kullanan kart sahiplerine 23 Aralık Pazartesi 2025 tarihinden itibaren bilgi verilecek.

HANGİ KART ŞİFRELERİ YASAK?

BDDK tarafından alınan yeni önlemler doğrultusunda bazı tarihlerden oluşan kredi kartı şifreleri yasaklanıyor. Artık doğum tarihlerine ek olarak, futbol takımlarının kuruluş tarihleri de kart şifresi olarak belirlenemeyecek.

Eski şifresini kullanmaya devam eden kullanıcılar için bazı önlemler ve yaptırımlar uygulanacak. Yasaklı şifreleri kullanalar ATM’den işlem yaparken yeni bir şifre belirlemeleri konusunda uyarılacak. Bu uyarılar dikkate alınmazsa kart, güvenlik amacıyla bloke edilecek. Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.