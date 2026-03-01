Yasal düzenleme bayram sonrası: Suça karışanla karışmayan ayrılacak

Meclis bünyesinde faaliyet gösteren süreç komisyonun raporunun yayınlanması ve Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki mesajının ardından yasal düzenlemeler konusunda atılacak adımlar gündemin merkezinde durmaya devam ediyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, yasal düzenleme hazrılıklar için bayram sonrasında düğmeye basılacak. Hazırlanacak teklifin yasalaşma süreci MİT’in sahadan gelecek “kritik eşik” raporuna bağlandı.

Habere göre, Türkiye'ye dönüş yapan örgüt üyeleri arasında suça karışmış ve suça karışmamış ayrımı yapılacak.

SUÇA KARIŞMAYANA AYRI DÜZENLEME YOK

Haberde "Suça karışmamış" örgüt üyeleri için ayrıca bir yasa çıkarılmasına gerek görülmediği, bu kişilerin Türkiye’ye dönüşlerinde cezaevine girmeden adli kontrol hükümlerine tabi tutulacağı, belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirileceği belirtiliyor. Ayrıca rehabilitasyon ve topluma kazandırma programı için ilgili kurumların yer alacağı bir mekanizma kurulması planlanıyor.

SUÇA KARIŞANLAR İÇİN KAMU DAVASI

Adam öldürme, bombalama, tehdit, gasp gibi suçlara karışmış kişiler için ise ayrı bir yasa çıkacak ve bu kişiler hakkında kamu davası açılacak. Örgütün ortadan kalkması halinde “örgüt üyeliği” gibi suçlamaların düşebileceği; ancak bireysel suçların Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanacağı ifade ediliyor. İnfaz sürelerinde şu aşamada bir indirim öngörülmediği de belirtiliyor.

YÖNETİCİLER DE KAPSAMA DAHİL

Haberde, örgüt yöneticileri için ayrı bir düzenleme yapılmayacağı; Türkiye’ye dönmek isteyen yöneticilerin de çıkarılacak hukuki çerçeveye tabi olacağı kaydediliyor. Avrupa’daki örgüt mensupları için de aynı prosedürün uygulanacağı ifade ediliyor.

ÖCALAN İÇİN 2035 İDDİASI

Değerlendirmeye göre, Abdullah Öcalan’ın şartlı tahliyeden yararlanabilmesi için Ceza İnfaz Kanunu’ndaki geçici hükümlerin değiştirilmesi gerekiyor. İnfaz sürelerinde değişiklik yapılmaması halinde Öcalan’ın ancak 2035 yılında şartlı salıverme kapsamında cezaevinden çıkabileceği iddia ediliyor.

Haberde yer alan bilgiler, olası düzenlemelere ilişkin iktidar kulislerinden aktarılan değerlendirmelere dayanıyor.