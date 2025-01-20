Yasal düzenleme hazırlığı yapılıyor: Esnek çalışma modelinde neler yer alacak?

AKP hükumeti tarafından hazırlanan esnek çalışma modeline ilişkin yasal düzenleme hazırlığı sürüyor.

Belli meslek gruplarını kapsayacak esnek çalışma modeli ile ilgili önümüzdeki günlerde işveren temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile görüşülecek.

Yeni esnek çalışma modeli ile çalışma saatleri kısalmayacak. Esnek çalışma modelinin hangi iş gruplarını kapsayacağı ise kanunla tek tek tanımlanacak.

Ekonomim’den Besti Karalar’ın aktardığına göre AKP kaynakları esnek çalışma modelinde çalışma saatlerinin kısaltılmasının gündemde olmadığını söyledi.

AKP kaynaklarına göre esnek çalışma modeli çalışan tüm meslek gruplarında uygulanmayacak. Esnek çalışma belli meslek dallarını kapsayacak.

Belli meslek gruplarını kapsayacak ‘esnek çalışma modeli’ ile “uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli” başlıkları üzerinde duruluyor.

BELİRLİ MESLEK GRUPLARINI KAPSAYACAK

AKP’li kaynaklar esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı belirtti.

Kaynaklar “Tekstil ve imalat alanında ara eleman olarak çalışan grupları, bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını, eğitim alanında akademik çalışmalar yapanları, yazılımcı gibi meslek gruplarını kapsayacak” ifadelerini kullandı.

“SAATLER KISALMAYACAK”

İş Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile ‘esnek çalışma’ yeniden tanımlanacak. Esnek çalışma tam gün mesai yapmayan, yarım gün çalışan, haftanın belli günleri çalışan, kısa vadeli işler yapan. Geçici çalışan gibi grupları kapsayacak. Esnek çalışma modeli genele değil, kişiye özgü uygulanacak.