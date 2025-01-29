‘Yasalar korur sandılar’

Haber Merkezi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 20 Aralık 2011’deki askeri operasyon sırasında öldürülen tesisatçı Yusuf Akın’ın öldürülmesi ve Mehmet Eren’in yaralanmasına dair 14 yıldır yargılanan 5 askerin davasında yine karar çıkmadı.

MA’nın haberine göre, davanın avukatı Erdal Kuzu, sanık ve avukatlarının 14 yıldır duruşmaya gelmediğine dikkat çekerek "Çünkü yasaların kendilerini koruyacağını düşünerek, hareket ettiler" dedi. Mahkeme dosyanın geldiği aşama nedeniyle taleplerin reddi yönünde karar verdi. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 13 Mayıs tarihine erteledi.