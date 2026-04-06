Yaşam alanı değil ölüm kampı!

HABER MERKEZİ

Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hayvanların yaşam hakkı için yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

Sanat Sokağı'nda bir araya gelen hayvanseverler Kışla Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ezgi Doğan, "2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe giren, hayvanların öldürülmesini ve hapsedilmesini içeren yasaya karşı yaşamı savunmak ve bir kere daha seslerini duyurmak için bir arada olduklarını" söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 verilerine göre ülkedeki toplam köpek sayısının 4 milyon olduğunu hatırlatan Doğan, "Bu köpeklerin yüzde 75’inin, yani yaklaşık 3 milyonunun sokaktan toplatıldığını açıkladılar. Ancak barınakların toplam kapasitesi yalnızca 89 bin, toplam popülasyonun yalnızca yüzde 3’ünü karşılayabiliyor. Peki, geri kalan milyonlarca köpek nerede?" diye sordu.

“Yaşam alanı adını verdikleri yerler ölüm kamplarına dönüştürülmüş durumda” diyen Doğan, “Bu bir ihmal değil, organize bir yok etme politikasıdır. Yaşam hakkını korumakla yükümlü olanlar, bugün yaşamı ortadan kaldıran uygulamaların sorumlusudur. Bu düzeni kuranlar da sürdürenler de bu suçun ortağıdır” ifadelerini kullandı.

Doğan, açıklamayı şu çağrı ile sonlandırdı: “Ülke genelinde gördüğümüz barınak vahşetlerinin ilimizde yaşanmaması için vakit kaybetmeksizin bakım personelinin sayısının artırılması, beslenme koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada çağrımız yalnızca yetkililere değil, tüm topluma: Hep birlikte sahip çıkalım. Bakımevini daha sık ziyaret edelim. Gönüllü olalım, destek olalım, görünür kılalım.”

Öte yandan İstanbul Valiliği’nin İBB ve 39 ilçe belediyesine Mayıs ayı sonuna kadar sokak köpeklerinin toplatılması yönünde talimat vermesine tepkiler de sürüyor.