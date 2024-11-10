Yaşam alanlarını size yedirmeyiz

HABER MERKEZİ

Çanakkale’den Muğla’ya, Eskişehir’den Trabzon’a, Artvin’den İstanbul’a ülkenin dört bir yanında doğa savunucuları yaşam alanlarına sahip çıkmak için alanlara çıktı.

Rant ve talan projelerine izin vermeyeceklerini kaydeden yaşam savunucuları buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

Çanakkale’de Kazdağları için, Eskişehir’de madene karşı, İstanbul’da Haydarpaşa ve Sirkeci garları, Muğla’da ağaç katliamına, Trabzon’da HES projesine karşı ayağa kalkan yurttaşlar bu memleket bizim dedi.

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• İSTANBUL

KÜLTÜREL MİRAS SATILAMAZ

Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması’nın çağrısıyla Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının Kültür Bakanlığı’na devredilme kararına karşı eylem yapıldı. Kadıköy İskele Meydanı’nda başlayan eylemde yurttaşlar "Kültürel miras satılamaz" ve "Haydarpaşa gardır kayyıma hayır" sloganlarıyla Haydarpaşa Garı önüne doğru yürüdü. Burada konuşan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tonguç Özkan, "Evrensel koruma ilkeleri, deprem gerçeği ve ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak, garlarımızın ‘gar’ olarak kullanılmaya devam edilmesi zorunluluktur” dedi.

Bugünün BirGün'ü

• ARTVİN

NÖBETE MÜDAHALE ETTİLER

Artvin Hopa’da yaşam alanlarını savunmak isterken köylülere ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar için başlatılan ‘yaşam nöbeti’ dün de tutuldu. Yürüyüş yapmak isteyen yurttaşa, polis ekipleri müdahale ederek barikat oluşturdu. Polisin engellemelerine rağmen barikatı aşan yurttaşlar “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı attı. “Yağmacıların kârlarına kâr katması için yapılan saldırıların önünü iktidar açıyor” diyen yurttaşlar taleplerini şöyle sıraladı:

» Cankurtaran Orman Alanı, ‘Reşit Kibar Ormanı’ ilan edilsin.

» Artvin’in doğa ve yaşam alanlarını talana açan tüm ruhsatlar iptal edilsin

» Tutuklu arkadaşımız Dursun Ali Koyuncu serbest bırakılsın

» Reşit Kibar’ın ölümünde sorumlu olanlar tutuklansın.

• MUĞLA

AKBELENLİLERE DAVA AÇILDI

Muğla’daki Akbelen ormanında maden arama çalışması başlatan iki şirketin ağaç katliamı yapması sonrası köylüler çadır kurup nöbete başladı. Direndiği için darbedilen Ahmet Tatar ve Muhtar Işık’a "ormanı işgal ve ormandan faydalanma" suçlamasıyla dava açıldı. Yurttaşlar tepki gösterdi.

• TRABZON

ÇEVRE DOSTU PROJE ŞART

Trabzon Uzungöl’e yapılması planlanan HES projesine karşı halkın başlattığı direniş devam ediyor. Projeye tepki gösteren yurttaşlar “HES projeleri, akarsu yataklarının doğal akışını değiştirerek çevredeki su kaynaklarının azalmasına, su seviyelerinin düşmesine ve bölgedeki yaban hayatının yok olmasına neden oluyor. Çevre dostu çözümler istiyoruz” dedi.

• ÇANAKKALE

CENGİZ DEFOL

Çanakkale Bayramiç’te bulunan Halilağa Bakır Madeni şantiyesinde toplanan yaşam savunucuları doğa talanına karşı miting yaptı. Kortej yaparak yürüyüşe geçen kitle, kesim alanına "Cengiz Defol Kazdağları bizimdir”, “Direne direne kazanacağız”, “Altıncı şirket Kazdağını terk et” sloganları atarak yürüdü. Şirketin hız kesmeden ağaç kesimine devam etmesine tepki gösteren yaşam savunucularının eylemine, siyasi parti temsilcileri de katılarak destek verdi. Gözyaşları içinde konuşan bir yurttaş, “Çamları kendi ellerimizle diktik. Yazık değil mi?” dedi. 72 yaşındaki Mülkiye Yılmaz da alana giderek eyleme destek verdi. Yılmaz, “Kazdağları’nın ona buna peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Böyle bir talan hiçbir yerde görülmüş değil. Bu ağaçları babaları mı dikti? Sorumsuzca kesiyorlar” diye tepki gösterdi.

• ESKİŞEHİR

BİNLERCE REŞİT KARŞINIZDA

Madene Hayır Platformu, Eskişehir’in Atalan ve Alpagut Mahallelerine Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından altın- gümüş maden ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi. İsmet İnönü Caddesi’nde Platform adına açıklama yapan Filiz Fatma Özkoç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve Orman Bakanlığı’na seslenerek “Acilen bu katliamı durdurun! Halilağa Bakır Madeni Projesi’nin ÇED raporu hatalar ve usulsüzlüklerle doludur, bilirkişilerin ‘kamu yararı yoktur ve projenin gerçekleşmesi halinde yöreye geri dönüşsüz zararları olacaktır’ dediği proje derhal iptal edilmelidir. Maden şirketleri bir ağaç kesmek isterken iki kere düşünsün çünkü binlerce Reşit Kibar karşınıza dikilecektir” dedi.