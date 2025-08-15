Yaşam Hakkı İnsiyatifi: Yaban hayat satılık değildir

Yaşam Hakkı İnisiyatifi, Milli Parklar’ın 14 ilde yaban keçisi, kızıl geyik ve yaban koyunu için açtığı milyonluk ihaleleri İzmir’de protesto etti. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada, yangınlarla yaşam alanlarını kaybeden hayvanların av ihaleleriyle hedef alınmasının “canilik” olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yalnızca ağustos ayında 14 ilde yaban keçisi, kızıl geyik, çengel boynuzlu dağ keçisi ve yaban koyunu avı için toplam 36 milyon 540 bin liralık ihaleler açtı. Bu ihalelerle 96 yaban keçisi, 21 kızıl geyik, 5 çengel boynuzlu dağ keçisi ve 1 yaban koyunu para karşılığında avlanacak" denildi.

KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada şunlar ifade edildi: "Yangınlar nedeniyle yuvalarını kaybeden bu hayvanların, nesli tehlike altında olmasına rağmen av ihalelerine çıkarılması kabul edilemez. Doğayı korumakla yükümlü kurumlar, avcılara ve sermayeye hizmet ederek görevlerini ihlal ediyor. Hayvanlara ve doğaya karşı işlenen her suçun bedelini hepimiz ödüyoruz. Bu ihaleler caniliktir ve derhal iptal edilmelidir. Ayrıca Kars Belediyesi’ne bağlı barınakta köpeklere yapılan işkence de gösteriyor ki, hayvan hakları konusunda sistematik bir ihmal ve suç zinciri var. Bizler yaşam hakkını savunanlar olarak bu ihalelerin, doğa ve hayvan katliamlarının takipçisi olacağız. Yaban hayat satılık değildir."