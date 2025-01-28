Yaşam hakkı savunucuları 30 Ocak'ta tüm Türkiye'de sokağa çıkıyor!

Birçok dernek, platform ve inisiyatifin çağırısıyla yaşam hakkı savunucuları 30 Ocak’ta tüm Türkiye'de sokağa çıkıyor. Ankara’da, sokakta yaşayan köpeklerin 'uyutulmasını' da içeren sokak hayvanlarına dair kanun düzenlemesinin iptal edilmesi için toplanan imzalar Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sunulacak. Kentlerde de eş zamanlı eylem ve basın açıklamaları yapılacak.

Eylem çağrısı yapan yaşam hakkı savunucularının açıklamasında, “Ülkede uzun süredir sayısız hayvan hakkı ihlali gerçekleşiyorken söz konusu yasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle birlikte ülke genelinde hayvana yönelik şiddet ve katliamlar dramatik şekilde arttı” denildi. Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Bilindiği gibi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Ağustos 2024 tarihinde, uygulama yönetmeliği ise 13 Aralık 2024 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun değişikliğine yönelik 15 Ağustos 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürürlüğü durdurma talepli iptal davası başvurusu yapılmıştı.

30 Ocak'ta yaşam hakkı savunucuları olarak, bu davadaki konularla ilgili bilgi, uzmanlık veya içgörü sunarak mahkemeye yardımcı olmak üzere hazırlanan 'Amicus Curiae' dosyasıyla birlikte katliam yasasına karşı yurt genelinde toplanan imzaları Anayasa Mahkemesi’ne teslim ederken, Türkiye'nin her yerinden 'AYM Yasayı İptal Et' talebini yükseltmek için Ankara'da AYM önünde ve bulunduğumuz illerde basın açıklamaları yapacağız.

Katliamları durdurmak ve yaşamdan yana bir gelecek kurmak için sesimizi, mücadelemizi, umudumuzu büyüteceğiz. Adalet sağlanana kadar sokakları, meydanları, barınakları terk etmeyeceğiz.”