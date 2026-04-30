Yaşam hakkı savunucuları geri adım attırdı: Ötanazi ve üniversite maddeleri kaldırıldı

Meral DANYILDIZ

AKP ve MHP’nin gündeme getirdiği ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen yasal düzenlemenin ardından İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu kritik bir toplantı kararı aldı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Kurul’un “ötanazi” adı altında bakımevlerindeki köpeklerin öldürülmesi ve kampüslerdeki hayvanların toplatılması için çalışma başlattığını aktardı.

Öncesinde 28 Mart olarak duyurulan toplantı tarihi, tepkiler üzerine 30 Mart’a ertelendi. Çok sayıda yaşam hakkı savunucusu, avukat ve milletvekili toplantının yapılacağı noktada, polis ablukası altında buluştu.

İstanbul Valiliği’nin talebi üzerine toplantıya tüm ilçe belediyeleri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Müftülüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlığı, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı, Adalar Belediye Başkanlığı katılım sağladı.

YENİ MADDELER EKLENDİ

Yaşam hakkı savunucularının mücadelesi sonuç verdi. “Ötanazi” ve “üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması” maddeleri çıkarıldı.

Yerine köpeklerin sahiplendirilmesine teşvik, köpeklerin terk edilmesine yönelik ağır yaptırımlar maddeleri eklendi.