Yaşam hakkı savunucuları İzmir'de sokağa çıktı

İzmir'de binlerce yaşam hakkı savunucusu, sokak hayvanlarının yaşam haklarını tehdit eden yeni yasa tasarısına karşı toplandı.

İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları çağrısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlar Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, hükümetin hayvan haklarına yönelik tutumu sert bir dille eleştirildi ve yasaya karşı mücadele sözü verildi.

Açıklamada, hayvanların sistematik bir şekilde hedef gösterildiğini belirterek şunları söylendi:

“Bugün buradayız çünkü onlar kötülük tohumlarını topluma serperek vahşet üzerine vahşet üretecek bir yasayı uygulamak istiyorlar. Hayır, biz elitist değiliz. Bizler hayvan savunucularıyız. AKP kendi çıkardığı kanundaki kısırlaştır-aşıla-yerine bırak modelini uygulasaydı birkaç sene içerisinde ‘yüksek popülasyon’ azalabilirdi. Yüzyıllardır birlikte yaşadığımız, sokaklarımızı paylaştığımız köpekleri birden nefret nesnesine dönüştürdüler. Bugün buradan haykırıyoruz; yasa iptal edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."