Yaşam hakkı savunucuları: "Katliam yasası yürürlükten kalkana kadar mücadeleden geri adım atmayacağız!"

Yaşam hakkı savunucularının "katliam yasası" olarak niteledikleri Hayvanları Koruma Kanunu'na karşı tepki eylemleri devam ediyor. Akşam saatlerinde Kadıköy İskele'de buluşan yaşam hakkı savunucuları, "bu daha başlangıç mücadeleye devam", "barınaklar ölüm kampı", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz", "AKP, elini hayvanlardan çek", "AKP halka hesap verecek", "Sokakları da meydanları da hayvanları da terk etmiyoruz" şeklinde sloganlar attı. Yaşam hakkı savunucuları adına yapılan açıklamalarda ise şu görüşlere yer verildi:

"NİĞDE VE ALTINDAĞ'DA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

"AKP ve MHP’nin kapalı kapılar ardında ve halkın ezici çoğunluğunun itirazına rağmen apar topar Meclis’ten geçirdiği katliam yasası geçen cuma yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz bir haftada Niğde ve Ankara Altındağ’da köpekler toplu hâlde katledildi. Katliam yasasının öngördüğü vahşetin, katliamın boyutu zaman geçtikçe gün yüzüne çıkıyor. Niğde ve Altındağ’dan kamuoyuna yansıyan görüntüler, buzdağının sadece görünen yüzünü oluşturuyor. Ayakları bağlanmış, parçalanmış, kafalarına poşet geçirilerek öldürülmüş ve ölüm çukurlarına atılmış hayvanların görüntüsü, iktidarın bu yasayla amaçladıklarının sadece küçük bir provası.

"HALKIN % 85'İ KATLİAM YASANIZI REDDEDİYOR"

İlk günden beri söylediklerimizi, bugün, bir adım geri atmadan tekrar haykırıyoruz:

Yarattığınız korku, düşmanlık ve nefret ortamında bile halkın %85’i katliam yasanızı reddediyor. Aldığınız talimatlarla istediğiniz kadar evcilik oynayın, el kaldırıp indirerek hayvanların katlini oylayın, yasa diye sokaktaki hayvanlara reva gördüğünüz, bizlere dayattığınız bu vahşetin hiçbir meşruluğu yok! Yasal olan her şey meşru değildir! Size bu ölüm ve katliam yasasını uygulatmayacağız! Bu yasayı eninde sonunda, ya şimdi ya da yarın, geri çekmek zorunda kalacaksınız! Katliamlarınız, işkenceleriniz gizli kalır sanmayın. Bakın biz buradayız. Sokakta yaşayan dostlarımızın yanında, sizlerin karşısındayız. Ve bilin ki dünden daha kalabalık, daha kararlıyız! Yıllardır birlikte yaşadığımız komşularımızı, mahalle sakinlerimizi sizin toplama kamplarınıza, kanlı ellerinize teslim etmeyeceğiz!

Bizler; barınamayan öğrencileriz, emekli maaşıyla geçinemeyenleriz, borç yükü altında ezilen çalışanlarız, beslenemeyen çocuklarız, erkeklerin öldürdüğü kadınlarız. Katliam yasası geçtikten sonra baklava ile kutlama yapan AKP vekillerinin aksine, elit değiliz, biz bu halkın ezilenleriyiz, çoğunluğuyuz.

"MÜCADELEDEN TEK BİR GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Katliam yasası, utanmadan baklava yiyerek kutlama yapan vekillerin oyları ile Meclis’ten geçmiş olabilir. Ama barolar, veteriner hekimler, tabipler, hayvan hakkı savunucuları… Bu toplumun büyük çoğunluğu, on milyonlar bu kanlı yasaya bugün daha da yüksek sesle hayır diyor. Kararlıyız! AKP/MHP iktidarının Katliam Yasası yürürlükten kalkana kadar mücadeleden tek bir geri adım atmayacağız! Niğde ve Altındağ’da yaşananların bir daha yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşanan katliamın her bir sorumlusu tek tek hesap verene kadar elimiz yakalarında olacak!"