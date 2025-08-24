Yaşam hakkı savunucularından hayvanların toplatılmasına tepki: Bir arada yaşamak isteyen milyonlarız

Yaşam hakkı savunucuları, akşam saatlerinde İstanbul'da Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelerek, İstanbul Valiliği’nin sokak hayvanlarının toplatılarak barınaklara nakledilmesine ilişkin genelgesini protesto etti. “Kurtuluş yok tek başına ya tüm türler ya hiçbirimiz” yazılı pankart açan hayvanseverler “hükümet istifa” sloganları attı.

"GENELGE KÖPEKLERİN KATLEDİLMESİ ANLAMINA GELMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada iktidarın devletin tüm organlarıyla katliamı normalleştirmeye çalıştığı belirtilerek, “İstanbul Valiliği tarafından ‘Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması’ gerektiğine ilişkin yazı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 39 ilçe kaymakamlığına gönderildi. Şu anda İstanbul geneli toplam barınak kapasitesi hayvan sağlığı ve refahının çok üzerinde dolu olduğu bilgisiyle yasanın 'kapasite üzeri köpekler öldürülebilir' maddesi dikkate alındığında; bu genelge köpeklerin katledilmesi anlamına gelmektedir” denildi.

"KATLİAMLARA KILIF UYDURUYORLAR"

Açıklamada iktidarın derdinin hiçbir zaman çocuklar olmadığı kaydedilerek, “Çocukların açlık ve yoksulluktan utandıkları, MESEM adı altında ucuz iş gücü olarak kullanıldıkları, iş cinayeti adı altında öldürüldükleri, bilimsellikten uzak cinsiyetçi dine dayalı eğitime zorlandıkları, okul kapılarındaki uyuşturucu çetelerinin sarmalında bırakıldıkları, ‘rıza’ ve ‘çocuk yaşta evlilik’ adı altında istismara uğratıldıkları bir ortamda iktidar; bu konularda hiçbir adım atmaz hatta bunları teşvik ederken; çocukların güvenliğiyle hiçbir ilgisi olmayan köpekleri öldürmeyi kendisine görev olarak tanımlıyor. Biz bu ikiyüzlülüğü de bir avuç insanın çıkarı için katliamlara kılıf uydurmalarını da çok iyi tanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"BİLİMSEL TEK ÇÖZÜM KISIRLAŞTIRMA"

"Güvenli Sokaklar Derneği’nin halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği ve katliam çağrıları yaptığı" şu aktarılan açıklamada ifadeler kullanıldı:

“Bu dernekle ilgili yapılan tonlarca şikayet, adli makamlar tarafından reddedilmektedir. Bu sözde dernek derhal kapatılmalıdır. Yaşama karşı olan tüm bu politikalarınızı görüyoruz; can güvenliğini, halk sağlığını, kamu düzenini tehdit eden, mağduriyetleri arttıranların kim olduğunu görüyoruz. Sokakta yaşayan hayvanları katletmek için öne sürdüğünüz bu asılsız gerekçelerin gerçek sorumlulularını da görüyoruz. Bilimsel tek çözüm kısırlaştırma.

"ŞİDDET VE KATLİAM İÇEREN POLİTİKALARIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ"

"Biz bir arada yaşamak isteyen milyonlar olarak sokaktaki hayvanlardan vazgeçmiyoruz. Bu şiddet ve katliam içeren politikaların parçası olmayacağız. Yasayı çıkaran iktidara, tüm siyasi partilere ve belediyelere sesleniyoruz: Gelin yaşam hakkını savunan yeni bir yasanın yanında olun. Toplumu kutuplaştıran, nefreti ve katliamı meşrulaştıran politikaların uygulayıcısı olmayın; tür ve ırk ayırmaksızın tüm vatandaşların, hayvanların, çocukların, yaşamın yanında olun. Onurlu bir duruşla yaşam hakkını savunun."