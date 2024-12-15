Yaşam hakkı savunucularından Mamak tepkisi: "AYM'nin yasayı iptal etmesinden başka seçeneği yok"

Kamuoyunda "katliam yasası" olarak da bilinen Hayvanları Koruma Kanunu'na karşı tepki eylemleri devam ediyor. Son olarak Mamak'ta çekilen ve köpeklerin tutulduğu koşulları içeren görüntülerin ardından Kadıköy'de toplanan vatandaşlar, "Kanun öldürmez, kanun yaşatır" diyerek yasanın iptal edilmesi yönündeki çağrılarını yineledi.

Niğde, Gebze, Altındağ, Ümraniye'den sonra Mamak'tan, Kutludüğün Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'nden gelen görüntüler tepkiye neden oldu.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nin çağrısıyla Kadıköy İskele'de bir araya gelen yaşam hakkı savunucuları Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptal edilmesine yönelik çağrılarını yineledi.

"AYM Yasayı iptal et, hayvanları yaşat" pankartlarının açıldığı eylemde, "Kanun öldürmez, kanun yaşatır", "Kan kokuyor, barınaklarınız kan kokuyor" sloganları atıldı.

Çeşitli sivil insiyatiflerden temsilcilerinin katıldığı eylemde açıklamalar yapıldı.

"AYM İPTAL ETMELİ"

Bir yaşam hakkı savunucusu, "Biz burada bu yağmurda hayvanlarımızın hakkını aramak için varız. Ve sonuna kadar hayvanlarımızın hakkını aramaya devam edeceğiz. AYM'nin iptal etmesinden başka seçeneği yoktur. Biz bir şekilde bunu iptal ettireceğiz, el birliği ile" şeklinde konuştu.

Bir diğer yaşam hakkı savunucusu ise yönetmeliğin sokak hayvanlarının sahiplendirilmesini zorlaştırdığını belirtti ve bu yasanın sokak hayvanlarını barınaklara mecbur ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"YÖNETMELİK YUVA BULMAYI GÜÇLEŞTİRİYOR"

"Hepimiz çok iyi hatırlıyoruz, bu yasanın teklif açıklamasında o çok yetkili milletvekilleri, Bakanlar, Cumhurbaşkanı diyordu ki, biz hayvanların sahiplendirilmesini istiyoruz ve bu kanun da buna göre kuruluyor. Ama şimdi bakıyoruz, ne getiriyor yönetmelik, hayvanlara bu kadar eziyet ettikleri yetmiyor, bir de yuva bulmalarını zorlaştırıyorlar hatta büyük ölçüde imkansızlaştırıyorlar"