Yaşam hakkı savunucularından "Necla Teyze İçin Adalet" eylemi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün sosyal medyada hedef gösterildikten sonra evinde üç köpeğiyle birlikte yanarak hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Hakları Meclisi üyeleri Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelerek Ülker Güleryüz’ün ölümünün aydınlatılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

İstanbul Hayvan Hakları Meclisi adına konuşan Arzu Aydoğan, Ülker Güleryüz’ün belediyenin köpekleri toplamasına karşı çıktığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Güvenli Sokaklar Derneği (GÜSODER) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının altında Güleryüz’ü doğrudan hedef alan ve hedef gösteren yorumlar yapıldığını belirtti.

"GECE KÖR KARANLIKTA İNCELEME YAPILDI, YANMAYAN, BACASI OLMAYAN SOBA SUÇLU GÖSTERİLDİ"

Aydoğan, Necla Teyze’nin, sosyal medyada başlatılan linç kampanyası nedeniyle öldürülmüş olabileceğini ileri sürerek, şöyle konuştu:

“Maalesef olaya ilişkin soruşturma süreci bizi şüpheye düşürecek şekilde ilerledi. Olay yeri inceleme, gece kör karanlıkta inceleme yaptı. Rapor yazıldı. Yanmayan, bacası olmayan soba suçlu gösterildi. Sonra apar topar otopsi çıkartıldı ve perşembe günü Necla Teyze’yi toprağa verdik. Hiçbir yerde göremediğimiz bu hız, bizi ‘acaba bu olay örtbas edilmeye mi çalışılıyor?’ diye sormaya itiyor.

Yıllardır adalet beklediğimiz cinayetlere, şüpheli ölümlere bir yenisi daha eklensin istemiyoruz. Antalya’da mermer ocaklarına kaşı çıkan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu, İzmir’de sokağındaki köpekleri besleyen Yahya Köşek, Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü ve daha nice cinayete kurban gidenler daha adil daha dengeli bir dünya istedikleri ve yaşam hakkını savundukları için öldürüldü. Bu karanlığın dağılması, adaletin sağlanması için daha kaç cinayet işlenmesi gerekiyor?”

"HERKESİ DAYANIŞMAYA VE MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Necla Teyze ve öldürülen tüm hayvanlar için adalet aramaktan ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Aydoğan, “Bizler, yaşam hakkı savunucuları olarak, Necla Teyze’nin, Osmaniye’de ve diğer her yerde öldürülen tüm patili dostlarımızın yasını tutarken mücadeleyi büyütmekle yükümlüyüz. Necla Teyze ve öldürülen dostlarımız için adalet aramaktan, hayvanların yaşam hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu uğurda herkesi dayanışmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

"YETKİLİLERİ, SORUMLULARIN TESPİT EDİLMESİ VE YARGILANMASI İÇİN ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

“Necla Teyze’nin şüpheli ölümünün üzeri örtülmemeli” diyen Aydoğan, "Yetkilileri, sorumluların tespit edilmesi ve yargılanması için etkin bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz. Necla Teyze’nin hikayesi, hepimiz için bir çağrıdır. Adalet için, yaşam hakkı için, hayvanlar için harekete geçme zamanı. Necla Teyze’nin sesi olalım, hayvan dostlarımızın sesi olalım. Her birimize, bu mücadelenin ihtiyacı olduğu gibi her birimizin de bu mücadeleye verebileceği katkı var. Hep birlikte, daha güçlü bir dayanışmayla mücadeleye devam edeceğiz. Sakın unutmayın, biz milyonlarız. Ve de bu haklı mücadelemizde ya kazanacağız ya da kazanacağız” diye konuştu.