Yaşam hakkına dokunma

Haber Merkezi

Çocuk hakları savunucuları, dün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında yaptıkları açıklamalarla kız çocuklarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair yasanın önemine vurgu yapan hak savunucuları, en temel hak olan yaşam hakkından eğitim ve sağlık hakkına tüm alanlarda korunması yönünde çağrı yaptı. Açıklamalardan bazıları şöyle:

• Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD): Kız çocuklarının sokaklarında güven içinde ve özgür olarak yürüyebilecekleri aydınlık bir Türkiye Cumhuriyeti hayalimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

• Eğitim Sen: Türkiye’de de kız çocukları, siyasi iktidarın çocuk yaşta zorla evliliklerin yolunu açan, şiddet ve istismar faillerinin elini kolaylaştırıp cesaretlendiren yasal düzenlemeleri, eğitimin özelleştirilmesi ve dinselleştirilmesi politikaları ile eğitimin dışına itilmekte, toplumsal hayattan koparılarak güçsüzleştirilmekte, sömürüye, şiddete ve istismara maruz bırakılmaktadır. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2023 yılına ait çocukların cinsel istismarıyla ilgili savcılıklara gelen dosya sayısının 66.138, mahkemelere taşınan dava sayısının ise sadece 14.919 olduğu görülmektedir. Ancak daha da vahim olan, bu suçlardan mahkûmiyet alan kişi sayısının sadece 7.088 olmasıdır. Bu rakamlar, çocukların korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin yetersizliğini ortaya koyuyor.

• Veli-Der: Duyduğumuz kaygılar, her geçen gün daha da artıyor. 22 yıldır sürdürülen eğitim politikaları da bu şiddet sarmalını besliyor. Laik ve kamusal eğitimde, hukuk alanında yaratılan tahribatın bedeliyle karşı karşıyayız.

• CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya: İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönün, 6284’ü hedef almayın, uygulayın. Devlet ciddiyetiyle ülkeyi yönetin ve cezasızlığa son verin.