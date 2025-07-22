Yaşam hakkına sahip çıkın

Haber Merkezi

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden verilen raporun Adli Tıp Kurumu tarafından tahrif edildiğini iddia etti. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından raporun "eksiksiz ve tam şekilde kayda geçirildiği", herhangi bir "tahrifatın" olmadığı açıklaması yapıldı.

Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu kaydedilen Adli Tıp açıklamasında, kendilerine iletilen dosyada bu hastalıkla ilgili herhangi bir patoloji raporu veya tedavi belgesinin bulunmadığı ifade edildi. Çalık’ın dosyasında lenf kanseri (lenfoma) teşhisine ilişkin de herhangi bir bulgu yer almadığı kaydedildi. Adli Tıp Kurumu, İzmir’de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğunu, bu nedenle kesin bir sonuç elde edilemediğini açıkladı.

Çalık’ın daha kapsamlı tetkikler için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini belirtti. İYİP Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Mehmet Murat Çalık’a İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen raporun Adli Tıp Kurumu tarafından tahrif edildiğini iddia etmişti. Çömez, "Bu, hata falan değil çünkü niye biliyor musunuz; blast oranını yüzde 3- 4 yazmış? Yüzde 3-4 olursa kanserin nüksetme ihtimali yok ama 4-5 olursa kanseri nüksediyor ve Adli Tıp kanseri nüksediyor dememek için belgeleri, bilgileri tahrif etmiş. Buradan Adli Tıp ve onun başındaki Adalet Bakanı’na, Sağlık Bakanı’na sesleniyorum. Bu şartlar devam ederse Çalık cezaevinden canlı çıkamaz" demişti.

DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ

İstanbul Barosu, cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın durumuna dikkati çekerek, “Yaşam hakkı en temel insan hakkıdır” açıklamasında bulundu. Çalık’ın cezaevinde yaşadığı ağır sağlık sorunlarına dikkat çekilerek, yaşam hakkı ve kişi özgürlüğü bağlamında Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine atıfla tutukluluğun devam ettirilmesi “hukuki ve insani açıdan kabul edilemez” olarak nitelendirildi. Yalnızca Çalık’ın değil, cezaevinde kalamayacak durumda olan tüm hasta mahpusların ve belediyelere yönelik operasyonlar sonucu haksız şekilde özgürlüğünden alıkonulan yurttaşların durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, tutukluluğun “istisnai bir tedbir” olduğunu hatırlatarak, bu kişilerin bir an önce tahliye edilmeleri gerektiği kaydedildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından yapılan açıklamada da, "Yaşam hakkı esastır. Devletler, tüm yurttaşların yaşam hakkını korumakla yükümlüdür. Birleşmiş Milletler (BM) Mandela Kuralları’na göre, her mahpusun sağlığa erişim hakkı vardır ve mahpuslara sağlık hizmeti sunulması devletin sorumluluğundadır. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın durumu, yaşam hakkı ihlalinin yanı sıra, sağlığa erişim hakkının engellenmesi nedeniyle işkence ve diğer kötü muamele yasağının ihlali kapsamında değerlendirilecek boyuttadır. Mehmet Murat Çalık, Adli Tıp Kurumu’nun kararı beklenmeksizin tutukluluğu kaldırılarak acilen tedavi altına alınmalıdır" ifadeleri kullanıldı.