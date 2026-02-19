Yaşam hakları görmezden gelinemez!

Haber Merkezi

AKP iktidarının katliam yasasına yönelik tepkiler sürerken ülkede hayvan haklarına yönelik ihlaller de devam ediyor. Hayvan hakları savunucuları Antalya’nın Finike ilçesinde bulunan hayvan bakım alanında yaşanan ciddi ihmal ve yönetim zafiyetlerine tepki gösterdi. Finike Belediyesi önünde bir araya gelen Finike Sokak Hayvanları Canları Sevenler Derneği üyeleri, hayvanların yaşam hakkının sistematik biçimde ihlal edildiğini, yetkililerin sessiz kalmasının kabul edilemez olduğu vurguladı. Açıklamada konuşan Finike Sokak Hayvanları Canları Sevenler Derneği Başkanı Selma Can, barınakta uzun süredir devam eden yapısal sorunlara dikkat çekti. Can, barınaktaki veteriner hekim eksikliği, steril olmayan koşullar, hasta ve sağlıklı hayvanların ayrılmaması, yetersiz ve denetimsiz tedavi uygulamaları ile idari sorumlulukların yerine getirilmediğine dikkat çekti. Hayvanların yaşam hakkının sistematik biçimde ihlal edildiğini vurgulayan Can, Antalya Barosu tarafından görevlendirilen avukatların Kumluca Belediyesi’ne ait hayvan barınağında yapmak istedikleri denetimin engellendiğine dikkat çekti. Avukatların darp edilmesinin açık bir hukuk ihlali olduğunu söyleyen Can, bu saldırın kabul edilemez olduğunu belirtti.

YAŞANANLARIN HİÇBİRİ MÜNFERİT DEĞİL

Can, barınaklarda yaşanan sorunların münferit değil, ‘idari ve siyasi sorumluluk zincirinin sonucu’ olduğunu vurguladı. Denetim mekanizmalarının etkin biçimde işletilmesi ve sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulunan Can, “Hayvanların yaşam hakkı görmezden gelinemez” dedi.