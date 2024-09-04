Yaşam için 4 bin imza

Edirne Kent Konseyi ve yaşam hakkı savunucuları, ‘‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ne karşı toplanan 4 bin 203 imza TBMM’ne gönderildi.

Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Esen Öcel, özetle şunları söyledi:

‘‘Hayvanlar, sessiz dostlarımızdır ve onların sesi olmak bizim en temel görevlerimizden biridir. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat diyerek katliam yasasının iptali konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.’’