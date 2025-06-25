Yaşam için Meclis’e çıkarma

Enerji, ulaşım ve madencilik gibi sektörlerde yatırım süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan torba kanun teklifi, geçen hafta yaklaşık 26 saat süren görüşmelerin ardından TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci ve imar planlarında değişiklik öngören, zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açacak olması nedeniyle büyük tepki çeken ve kamuoyunda “Süper İzin Teklifi” olarak anılan düzenlemenin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda devam edecek.

CHP’nin komisyon üyesi milletvekilleri tarafından yasa teklifine ilişkin hazırlanan muhalefet şerhinde “Teklif, toplumda başta ‘zeytinlikler’ olmak üzere çevre, yaşam hakkı, tarımsal üretim, büyüme ve kalkınmanın niteliğine, bölüşüm ilişkilerine ve artan eşitsizliğe dair haklı tepkilere genel olarak duyarsız kalan 21 maddelik bir torba düzenlemedir” ifadelerine yer verildi.

Muhalefet şerhinde teklifin hem yöntem hem içerik hem de Anayasal ve yasal açıdan sakıncalarla dolu olduğu vurgulandı. Düzenlemenin kamu yararını değil, şirket çıkarlarını dikkate alan maddeleri içerdiği belirtildi.

‘Süper İzin’in ÇED Kararı, Orman İzni, Tarım İzni ve İmar İzni gibi onayların hızlıca verilmesini içerdiği belirtilen şerhte, “hızlı izin” demenin, çevreyi koruma yükümlülüklerinden tamamen vazgeçilmesi anlamına geldiğine dikkat çekildi.

ADRESE TESLİM MADDE

Kanun teklifinin 11’inci maddesine ilişkin ‘adrese teslim’ madde değerlendirmeleri yapıldı.

Maddenin, 2022 Aralık ayında Meclise sunulan ve tepkiler sonrası reddedilen zeytincilik düzenlemesiyle benzer içerikte olduğunu kaydedildi. Kanun teklifinin ekinde yer alan harita ve koordinat listelerinin Muğla sınırlarındaki Limak-İçtaş ortaklığına Yeniköy ve Kemerköy Elektrik Üretim Santralları ve Kömür Madeni Sahaları ile AYDEM’e ait Yatağan Termik Santralı ve Kömür Maden Sahaları harita ve koordinatları olduğuna dikkat çekildi. Düzenlemeden, sadece yürürlük tarihinde ruhsat ya da rödovans sahibi olanlar faydalanabileceği belirtildi.

Etki analizinde söz konusu koordinatlarda sökülmesi hedeflenen zeytin ağacı sayısının ve bunun zeytin varlığındaki oranının açıklanmadığına dikkat çekildi.

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PROTESTO EDİLDİ

Ülke topraklarının parsel parsel sermayenin kullanımına açmayı amaçlayan ve Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen torba yasa kanunu Ankara’da yaşam savunucularının katılımı ile protesto edildi. Meclis önünde gerçekleştirilen protestoya ülkenin dört bir yanından gelen yaşam savunucuları ve köylüler katıldı.

Getirdikleri zeytinyağı, zeytin ve toprak ile seslenen köylüler, “Toprağımı vermiyoruz. Toprağımız, zeytinimiz olmazsa ölürüz. Madene hayır” diyerek yasaya karşı mücadele edeceklerini söyledi. Yapılan açıklamada “Yaşam alanlarımıza, tarım arazilerine, suyumuza, toprağımıza zeytinliklerimize ülkenin dört bir yanındaki tarım ile uğraşan çiftçilere ve emekçilere ve en önemlisi de küçük üreticileri bitirmek için planlamış bir toprak gaspı yasasıdır” denildi.

SOL Parti PM Üyesi Sercan Dede, “Talana karşı yağmaya karşı Metin Lokumcuların, Reşit Kibarların ruhuyla mücadele ediyoruz. Topraklarımızın, ormanlarımızın, yaylalarımızın, meralarımızın şirketlere peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Bu talana bu yağmaya her zaman dur diyeceğiz. Topyekûn saldırı varsa topyekûn direniş vardır” diye konuştu.