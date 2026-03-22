Yaşam için su şart

HABER MERKEZİ

Her yıl 22 Mart Dünya Su Günü 2.3 milyar insanın güvenli içme suyuna erişim hakkının giderek azaldığı bir ortamda kutlanıyor.

1900’lü yıllarda su tüketimi dünya genelinde 500 milyar metreküp seviyesindeyken, uzmanlar günümüzde bu oranın yaklaşık 10 kat arttığına dikkat çekiyor.

Dünyanın su kaynakları açısından sorunlu bir bölgesinde olan Türkiye’de de 2050 yılından sonra ciddi anlamda bir su sorunu yaşanacağı öngörülüyor.

Türkiye'de su sorununa karşı göstermelik politikalar yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri gibi kurumlar ve üniversiteler dünya su gününe ilişkin çeşitli yarışmalar düzenlese de tamamen tezat politikalarla adeta kuraklığı körüklüyor. Su havzalarında, akarsu kenarlarında bu alanları yok eden çeşitli enerji santrallarına da izin veriliyor. Ayrıca ülkede de sermayenin doğa talanına izin verilirken, mevcut yasalar da ihlal ediliyor. Yasada yer alan yerleşim ve tarım alanlarına en az 3 buçuk kilometre mesafede olması şartına rağmen yerleşim yerlerinin içinde, tarım alanlarının tam ortasında bu faaliyetlere izin veriliyor. Akarsu, göl gibi kaynaklar zehirlenirken temiz suya erişim de giderek imkânsız hale geliyor.

***

SON 50 YILDA 40’A YAKIN GÖL KURUDU

Küresel ısınma, insan kaynaklı çevre kirliliği gibi pek çok etken nedeniyle su kaynakları her geçen gün azalıyor. Özellikle güney ve orta Anadolu'da Burdur, Isparta, Antalya, Afyon ve Konya‘nın güneyindeki Göller Bölgesi kuruma riskiyle karşı karşıya. Artan nüfusla birlikte su tüketiminin de orantılı olarak artmasıyla birlikte su kaynakları da azalıyor.

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, kirlilikle mücadele ediyor. Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü’nde su seviyesinde azalma var. Uzmanlar risk altındaki diğer göllerin de kurumaması için acil önlem planı çağrısı yapıyor.

Şu veriler ön plana çıkıyor:

• Mevcut 240 gölden 186'sı kurudu.

• Son 50 yılda yaklaşık 40 göl kurudu.

• Türkiye‘de 25 adet su havzası bulunmakta ve halen su kaynaklarının yarıya yakın bir kısmı kullanılabilmekte.

• Tarım, içme suyu ve sanayide kullanılmak üzere yılda toplam 50 milyar metreküp su kullanılıyor.

• Türkiye‘nin mevcut su potansiyeline göre kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı bin 500 metreküp.

***

ONLARCASI YOK OLDU

Kuruyan ve kurumaya yüz tutan göllerden bazıları şunlar:

• Çanakkale'de Demirci, Tuz, Hoyrat gölleri kurudu.

• Edirne'de Harmanlı, Teke, Karagöl, Sığırcık, Pamuklu gölleri kurudu, Gala ve Gölbaba kurumak üzere.

• Tekirdağ'da Tuzla Gölü kurumak üzere.

• Kırıkkale Sülüklü, Pedina, Tülüce gölleri kurudu. Kocagöl ve Saka kurumak üzere.

• İstanbul'da Terkoz, Büyükçekmece, Küçükçekmece kirlilik tehdidi altında ve yapısal değişime uğradı.

• Balıkesir'de Büyükgöl, Manyas ve Uzungöl şiddetli kirlilik ve kuruma tehdidi yaşıyor.

• Bursa'da Dalyan, Arapçiftliği, Uluabat, Zirvetepe, İznik gölleri kurumakta ve aşırı kirli.

• Bolu'da Efteni, Sülüklü, Çubuk, Sünnet, Kara Murat, Gölcük, Abant, Kocagöl, Reşadiye, Keçi gölleri çok şiddetli kuraklık ve aşırı kirlilik yaşıyor.

• Ankara'da Bala, Tol, Haymana, Çöl, Samsam ve Sazlıgöl gölleri kurudu. Eymir, Mogan, Karagöl gölleri kuruyor.

• Denizli'de Buldan Yayla, Çaltı, Çardak ve Karagöz gölleri kurudu, Işıklı bataklık oldu.

• Afyon'da İncesu, Karamık, Eber gölleri kuruyor, Başmakçı-Acıgöl yüzde 85 kurudu.

• Konya Akgöl, Akşehir, Dipsiz, Meke, Ilgın, Hotamış, Gavur, Karın, Sülüklü, Suğla, Kurugöl, Çavuşcu, Köpek, Bolluk, Karakışla, Tersakan ve Düden gölleri kurudu, Tuz Gölü şiddetli kuruma tehdidi altında.

***

DÜNYANIN 3'TE 1’İ TEMİZ İÇME SUYUNA ULAŞAMIYOR

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre, iyileştirilmiş içme suyu imkânlarından yoksun küresel nüfusun hemen üçte biri 10 ülkede yaşıyor.

Durumun en vahim olduğu bölgelerden bir diğeri de 1990’dan bu yana çok az ilerleme kaydedilen Okyanusya. 10 ülke şöyle:

• Çin (108 milyon),

• Hindistan (99 milyon),

• Nijerya (63 milyon),

• Etiyopya (43 milyon),

• Endonezya (39 milyon),

• Kongo Demokratik Cumhuriyeti (37 milyon),

• Bangladeş (26 milyon),

• Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti (22 milyon),

• Kenya (16 milyon)

• Pakistan (16 milyon).