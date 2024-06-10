Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nden çağrı: Tarım İl Müdürlüğü önünde saat 13.00’te eylemdeyiz

Sokak hayvanlarının katledilmesine yönelik gündeme gelen yeni yasa tasarısı tartışmaları sürerken, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi eylem çağrısında bulundu. Yapılan çağrıda, "İstanbul Maslak’ta bulunan Tarım İl Müdürlüğü önünde, 10 Haziran Pazartesi günü, saat 13.00’te eylemdeyiz" denildi.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nin, iktidarın sokakta yaşayan hayvanların katledilmesine dair hazırlıklarını yaptığı yasa teklifine karşı eylem çağrısında bulundu.

Yapılan çağrıda, "TBMM’de gelecek hafta görüşülmesi planlanan toplu tecrit ve katliam yasa tasarısına karşı, sokakta yaşayan köpekleri, mahalle sakini dostlarımızı savunmak için bu kez da İstanbul Maslak’ta bulunan Tarım İl Müdürlüğü önünde, 10 Haziran Pazartesi günü, saat 13.00’te eylemdeyiz" denildi.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nin açıklaması şu şekilde:

"2004’ten bu yana 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu uygulamakla yükümlü olup yıllardır yasal sorumluluklarını yerine getirmeyen Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan haklarına yönelik ihlal ve ihmaller açısından başlıca sorumlulardandır. Aynı zamanda mecliste hazırlanan kanlı tasarının mimarlarındandır.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi olarak, 23 Mayıs tarihinden beri her gün, İstanbul, Ankara, Antalya ve Alanya’da direnişteyiz.

Sokakta yaşayan köpekleri toplayıp “ölüm kampı” barınaklarda tecrit etmeyi ve “uyutma” adı altında köpekleri öldürmeyi hedefleyen yasa tasarısı, TBMM’den geri çekilene kadar nöbetimizi sürdüreceğiz."