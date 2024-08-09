Yaşam kaynağını mezarlık yaptılar!

Haber Merkezi

Diyarbakır'da denetlenmeyen ve gerekli önlemlerin alınmadığı Dicle Nehri’ndeki kum ocakları bir çocuğun ölümüne neden oldu. Daha önce dilekçe verilmesine rağmen güvenliğin sağlanmadığını söyleyen halk, kum ocaklarının kapatılmasını istiyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOP) ruhsat verdiği resmi 10 kum ocağı bulunuyor. Dicle Nehri kenarında bulunan Köseli Mahallesi’nde faaliyet yürüten Kale Bims Hazır Beton San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Başaran Kum Ocakları’nın nehirden aldıkları kum-çakıl nedeniyle nehrin debisi, akış yönü ve suyun yatağı da değişmiş durumda.

Nehir kenarından alınan ve yerleri doldurulmayan kumlar nedeniyle oluşan girdaplar can alıyor. Köseli'de yaşayan 14 yaşındaki Habip Çelik, 26 Temmuz’da arkadaşıyla nehir kenarında yürürken dengesini kaybederek suya düştü. Gözden kaybolan Çelik’in cenazesi arama-kurtarma çalışmalarında bulundu.

Bölgede çalışma yapan Kale Kum Ocağı’na dair ölümlü olay yaşanmadan bir hafta önce 20 Temmuz’da Bismil Belediyesi Zabıta Daire Müdürlüğü tarafından "Kum Ocağı’nın yetki dışına çıkması", "Önlem alınmaması", "Uyarı işaretlerinin bulunmaması" nedeniyle tutanak tutulduğu öğrenildi. Tutulan tutanak hem YİKOP’a hem de şirket yetkililerine gönderildi. Öte yandan belediye tarafından 5 Haziran 2024 tarihinde de verilen ruhsat dışında kum-çakıl çıkarıldığına dair tutanak tutulduğu ve yetkililere bildirimde bulunulduğu belirtildi.

Kum ocağının faaliyet yürüttüğü bölgede yaşayan Hamdin Bozkurt, çocukluğunun geçtiği Dicle Nehri’nin bugün çocuklara mezar olduğunu söyledi. Bundan 3- 4 ay önce DSİ yetkilerinin yanlarına gelerek, buradan çakıl taşı çıkarılacağını ve boşalan yerleri dolduracaklarını, bunda herhangi bir tehlikenin olmadığını söylediğini anlatan Bozkurt, "Yaşanandan DSİ suçlu. Kendi çalışma alanı ve sahasının 1 km dışına çıkmış. Bu kum ocağının kapatılmasını istiyoruz ve elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.

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MİTİNG 10 AĞUSTOS’TA

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı 6 mahalle ve yüzlerce mezrayı olumsuz etkileyecek maden projesine tepkiler sürüyor. Köylüler, 24 Temmuz’da sondaj ile maden numunesinin alınmasına karşı şirket hakkında hukuki süreç başlattı. Madene karşı ayrıca 10 Ağustos’ta yaylada miting yapılacak. Köylülerin miting hazırlıkları da sürüyor.