Yaşam maliyeti 105 bin TL

Ekonomi Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı (İBB İPA) tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi Ekim 2025 sayısı dün yayınlandı! İstanbul’un ekonomik, toplumsal ve sektörel göstergelerini düzenli olarak izleyen İstanbul Barometresi, kentte yaşama maliyetinin giderek tırmandığını ortaya koydu. Buna göre Ekim 2025 itibarıyla dört kişilik bir ailenin megakentteki ortalama yaşam maliyeti 104 bin 927 TL’ye yükseldi.

Bu maliyet, yılbaşında bin 880 TL seviyesindeydi. Yaşam maliyetindeki aylık artış yüzde 2,8, yıllık artış ise 42,3 seviyesinde gerçekleşti. İstanbulluların neredeyse tamamının hemfikir olduğu konu ise ev kiralarının astronomik seviyeye ulaşması oldu. Araştırmaya göre kentte yaşayanların yüzde 95,5’i konut ve kira fiyatlarının “olması gerekenden yüksek olduğunu düşünüyor. Araştırmaya göre hanelerin gündemi Türkiye ülke genelinde Gazze’de ateşkes, İstanbul’da ise Ekrem İmamoğlu davası oldu.