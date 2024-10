Yaşam nöbeti ülke geneline yayılıyor

HABER MERKEZİ

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Çiftetepe’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” için yapılacak doğa katliamına karşı direnirken öldürülen Reşit Kibar’ın ölümünün 1’inci ayına girildi.

Kibar’ın ölümünden itibaren 1 aydır her pazar katledildiği Cankurtaran’da tutulan yaşam nöbeti Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çağrısıyla bugün ülke genelinde düzenlenecek.

Reşit Kibar’ın katilleri ve azmettiricilerinin tutuklanması adına hukuki sürecin takipçisi olduklarını belirten Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gökhan Genç, “1 aydır olayın yaşandığı Cankurtaran bölgesinde yapılan yaşam nöbetini bu sefer ülke genelinde düzenliyoruz. Her pazar da devam edeceğiz. Dursun Ali’nin tutukluluğuyla, soruşturmanın seyrine dair basın açıklaması da yapacağız. Birçok kurum, vakıf davetlimizdir, gelip katılacaklar. Bu nöbetlerin büyük bir amacı, sadece Cankurtaran değil, ülke genelinde yaşanan olumsuzluklara değinmektir. Sadece Cankurtaran’ı kurtarmakla olmuyor, memleketin her tarafında bir talan var. Her seferinde biraz daha büyüyerek bu nöbetleri sürdüreceğiz. Reşit Kibar bizim büyük kaybımız ama kimse sanmasın ki geri adım atacağız. Reşat Abi’nin davasını takip ediyoruz, hukuki süreçleri başlattık. Ailesinin yanındayız. Reşit Ağabey’in dışarıda olan katillerinin, azmettiricilerinin de tutuklanması için ne gerekiyorsa yapacağız. Suç duyurularında bulunduk, davalarının da takipçisiyiz” dedi.

Artvin’de Cankurtaran’da tutulacak yaşam nöbeti, Akbelen’in yanı sıra şu bölgelerde de düzenlenecek:

• İstanbul’da Validebağ Korusu ve Heybeliada, Kablo Mevkii,

• İzmir’de Kıbrıs Şehitleri ÖSYM Parkı,

• Aydın Salihli’deki Demokrasi Meydanı,

• Kazdağları’nda Altınoluk Cumhuriyet Meydanı,

• Balıkesir’de Burhaniye İskele Meydanı’nda,

• Ankara’da Kuğulu Park Eskişehir’de Hamamyolu Anıt Ağaç