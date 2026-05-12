Yaşam nöbette

Haber Merkezi

İktidarın yaşam alanlarını maden ve enerji şirketlerine altın tepside sunmasına karşı yurdun dört bir yanında direniş büyüyor. Muğla’daki Akbelen Ormanı’ndan Amasya Taşova’ya, Giresun yaylalarından Muş Varto’ya kadar birçok bölgede köylüler ve yaşam savunucuları günlerdir nöbette. Mahkeme kararlarına rağmen yeniden başlayan sondaj faaliyetleri ve acele kamulaştırmalara karşı yurttaşlar çadır nöbetleriyle yaşam alanlarını savunuyor. Akbelen’de topraklarını savunurken tutuklanan Esra Işık’ın tahliyesi direniş alanlarında moral yaratırken yaşam savunucuları mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

16 KÖYDEN DÖNÜŞÜMLÜ JES NÖBETİ

Muş’un Varto ilçesine bağlı Çallıdere köyünde yapılmak istenen JES projesine karşı ilk sondaj alanında başlatılan çadır nöbeti 9’uncu gününe ulaştı. Projeden etkilenecek 16 köyün dönüşümlü olarak katıldığı nöbetin 25 Mayıs’a kadar süreceği belirtildi. Köylüler gün boyunca nöbet alanına yemek ve ihtiyaç malzemeleri taşımaya devam ediyor.

ESRA IŞIK İÇİN TAHLİYE KARARI

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de Limak’ın Akbelen Ormanı’ndaki kömür madeni için aldığı acele kamulaştırma kararına karşı direnirken tutuklanan Esra Işık için köy halkı ve yaşam savunucularının başlattığı nöbet dün gelen tahliye haberiyle sona erdi. Milas 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Işık’ın yurt dışına çıkma yasağı adli kontrolüyle tahliyesine karar verdi. İkizköylüler tarafından yapılan açıklamada, “Esra’mızı yurdu belleyip mücadeleyi büyüten herkese minnettarız. Mücadelemiz kazandı. Esra’yı alıyoruz, Akbelen’i vermeyeceğiz!” denildi.

SONDAJCI MADEN ŞİRKETİNE GEÇİT VERMEYECEKLER

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Esençay köylüleri de, dün bölgede yeniden sondaj faaliyetlerine başlayan HDD Madencilik’e karşı başlattıkları çadır nöbetinde ikinci günü geride bıraktı. Daha önce mahkeme kararıyla izni iptal edilen şirketin yeniden sahaya dönmesine tepki gösteren köylüler, 10 Mayıs’ta direnişe başladı. Şirketin bölgede demir, bakır, kurşun ve altın arama çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

SEKÜ, ALAGÖZ’E TESLİM OLMAYACAK

Giresun’da AKP’li Cantürk Alagöz’e ait maden şirketinin başlattığı sondaj çalışmalarına karşı köylülerin 20 Nisan’da başlattığı nöbet 38’inci gününe girdi. Önceki gün Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenleri ve kent hekimlerinden oluşan bir grup uzman bölgede incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra Sekü’deki nöbet alanını ziyaret ederek direniş ateşinin başına geçti.