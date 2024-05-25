Yaşam Ödülleri direnenlere

Haber Merkezi

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, İsrail'in katliamına direnen Filistin halkının ve Çorlu Tren Katliamında hayatını kaybedenlerin ailelerinin oldu.

DİSK Eskişehir Temsilciliği, Eskişehir Bilecik Tabip Odası, KESK Eskişehir Şubeler Platformu, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu ve ALİKEV tarafından 2014 yılından bu yana verilen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, 2 Haziran'da Eskişehir'de gerçekleşecek anmanın ardından yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, İsrail'in katliamına direnen Filistin halkına ve Çorlu Tren Katliamında hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek.