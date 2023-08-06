Yaşam savunucuları Akbelen’de buluştu: Akbelen Ormanı yeniden doğdu

Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı nöbete başlayan yurttaşların direnişinde 14 gün geride kaldı. Ülkenin dört bir yanından gelen ve Akbelen'de buluşan yaşam savunucuları "Akbelen ormanını vermeyeceğiz" dedi

Berkay SAĞOL

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda, Limak Holding'in maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimine engel olmak için başlatılan direnişin 14. gününde dün “Akbelen Büyük Buluşması" yapıldı. Yaşam savunucaları "14 gün önce burayı katletmeye geldiler. Bugün Akbelen Ormanı yeniden doğdu. Burayı bırakmayacağız" dedi.

Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için 24 Temmuz'da başlayan kesime karşı gerçekleştirilen direnişin 14’üncü gününde ülkenin dört bir yanından gelen yaşam savunucuları Akbelen’de buluştu. Alana girenler "Her yer Akbelen her yer direniş", "Katil Limak, işbirlikçi AKP", "Halka değil çetelere barikat" sloganları ile karşılandı.

3 KM'LİK İNSAN ZİNCİRİ

Buluşmada Akbelen'de kesilen ağaçlar başta olmak üzere katledilen tüm ağaçlar için kefen bezine sarılı bir ağaç başında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan Milas Ören yolunda direniş alanına 3 kilometrelik insan zinciri oluşturulurken, buluşmada Praksis müzik grubu sahne aldı. Buluşmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Süreyya Öner Derici ile EMEP Milletvekili İskender Bayhan, oyuncular Mert Fırat, Kerem Fırtına, Levent Üzümcü ve sanatçı Tolga Çandar da destek verdi.

MECLİS, AKBELEN İÇİN TOPLANACAK

CHP'li Derici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarın Akbelen Ormanı için toplanacağını söyledi. EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da, "Kolin, Limak, İçtaş yalan söylüyor. Bu ülkenin buna ihtiyacı yok. Enerji tüketimi için böyle bir kıyıma yıkıma ihtiyacı yok" derken, yaşananların sorumlusunun Tayyip Erdoğan ve tek adam rejimi olduğunu ifade etti.

Milas'ın Karacahisar Köyünden Ayşe Günay ise "Eskiden okullarda 'Toprak ana' derlerdi. Bize söylenen toprak ana bu mu?Bu toprak bizim, bu memleket bizim. Bu ağaçlar neden kesiliyor. Karacahisar köyüne aşığım ben. Sizin benim toprağımda, çamımda ne işiniz var? Bizim köyümüzde her ay bir kişi kanserden ölüyor. Ben kanserden ölmek istemiyorum, insan gibi yaşamak istiyorum" dedi.

HEP BERABER YEŞERTECEĞİZ

İkizköy Çevre Komitesi'nden Necla Işık, "14 gün önce burayı katletmeye geldiler. Bugün Akbelen Ormanı yeniden doğdu. Burayı bırakmayacağız. Artık madene verecek bir avuç toprağımız yok. Bu uğurda gerekirse öleceğiz ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Burayı kestiler ama biz hep beraber tekrar yeşerteceğiz" diye konuştu.

İkizlöylü Aytaç Yakar da şunları söyledi: "Biz 14 gündür burada mücadele veriyoruz. Biber gazı yedik, dayak yedik. Çamlarımızı vermeyeceğiz. Vatanımızı, milletimizi, suyumu aç gözlü 5'li çetelere yedirmeyeceğiz. Burayı terk edin, defolun. Bize burada her gün eziyet ettiler. Jandarmalara aileleri sormuyorlar mı? Bize böyle davranmaktan gurur mu duyuyorlar? Her gün buraya gelirken ismimi ve kimlik numaramı vermek zorunda değilim."

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

"Büyük Buluşma”ya katılmak için İzmir'den Muğla'ya yola çıkan yurttaşlar, Milas'a 50 kilometre kala ve Milas'a girdikten sonra 3 çevirme noktasında jandarma ve polis tarafından durduruldu. Bir yurttaş, "Gücünüz bize mi yetiyor? Biz bu ülkenin doğasını, toprağını, taşını, ağacını korumak için gidiyoruz. Bize engel oluyorsunuz burada. Ayıp" diye tepki gösterdi. Milas-Ören karayolu üzerinde kurulan arama noktaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.