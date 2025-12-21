Yaşam savunucuları Belgrad Ormanı için yürüdü: "Ormanlar işletme değildir"

Kuzey Ormanları Savunması (KOS) ve yaşam savunucuları, Belgrad Ormanı’nda yürütülen faaliyetlere ve gündemdeki statü değişikliklerine karşı yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte "İstanbul’un nefesi, suyu, sağlığı Belgrad Ormanı’nda yapılaşmaya son verilsin, muhafaza ormanı koruma ilkeleri uygulansın. Ormanlar işletme değildir" denildi.

Neşet Suyu’nda bir araya gelen yaşam savunucuları, Irmak Tabiat Parkı’na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca “Geç, geç harekete geç Belgrad için harekete geç”, “Ormanlar, nehirler sermaye değiller” sloganları atıldı. Yürüyüşün, “kırmızı eşiklerin belirlendiğini ilan etmek” amacı taşıdığı belirtilirken, “Savunuyoruz, soruyoruz, Belgrad’ı sahipsiz bırakmıyoruz”, “Ormanlar, nehirler sermaye değiller” sloganları atıldı.

Fotoğraf: ANKA

Basın açıklamasını okuyan Kuzey Ormanları Savunması'ndan Rüya Kurtuluş, "Belgrad Ormanı İstanbul’un nefesi, suyu ve sağlık kaynağıdır. Yapılaşmaya son verilmeli, muhafaza ormanı koruma ilkeleri eksiksiz uygulanmalıdır" dedi. Belgrad Ormanı’nın Kuzey Ormanları’nın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Kurtuluş, alanın iklim krizi koşullarında kentsel direnç ve afet yönetimi açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

SESSİZCE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kurtuluş, 1950’lerden bu yana muhafaza ormanı statüsünde olan Belgrad Ormanı’nın farklı planlar ve yetki değişiklikleriyle “sessizce dönüştürüldüğü”, Haziran 2025’te TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren 7554 sayılı kanunla birlikte, koruma statüsü bulunan alanların yatırım baskısına daha açık hale getirildiğine dikkat çekti.

Belgrad Ormanı’nın milli park statüsüne geçirilmesinin gündemde olduğunu anımsatan Kurtuluş, bu statü değişikliğinin korumadan çok kullanım ve ticarileştirmeyi beraberinde getireceği uyarısını yaptı. Canan Atay ise “Adı tabiat parkı ama lüks kafeler, yapay ışıklandırmalar ve dekorlarla adeta bir AVM’nin içindeyiz” diyerek koruma alanlarının sermaye için yatırım alanlarına dönüştürülmek istendiğini söyledi.