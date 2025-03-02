Yaşam savunucuları bir arada: Yasayı iptal et, hayvanları yaşat!

Kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen yasaya yönelik tepkiler devam ediyor. Yaşam savunucuları, Beşiktaş İskele Meydanı’nda bir araya gelerek bir eylem gerçekleştirdi. Basın açıklamasını Yaşatacağız! Platformu’ndan Sevcan Çamlıdağ okudu.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davaya dair ilk incelemesini yaptığını ve 200 gündür katliamlara sessiz kaldığını ifade eden Çamlıdağ, “AYM’nin 200 gündür başvuruyu görüşmemesi ve dolayısıyla yasayı iptal etmemesi sonucunda, ülkenin birçok şehrinden insanın kanını donduran toplu katliam haberleri hız kesmeden gelmeye devam ediyor” dedi.

ŞİDDET EYLEMLERİ BAŞ GÖSTERİYOR

“Şiddeti yasal bir düzen haline getiren bu uygulamayla toplum içinde beklenmedik düzeyde şiddet eylemleri baş gösteriyor” ifadelerini kullanan Çamlıdağ, şöyle konuştu: “Gerek belediyelerin personelleri gerekse yasadan cesaret alan insanlar İğneada, Osmaniye, Erzincan, Gebze, Düzce, Mamak, Silivri’de hayvanlara eziyet ederek öldürüyor ve belediyeler sokaklarda toplama yapıyor. Köpekler ve kediler poşetlere konularak, sokaklarda sürüklenerek, zehirlenerek veya Erzincan’da olduğu gibi henüz canlıyken toprağın altına gömülerek öldürülüyor.”

YÜZDE 85 İSTEMİYOR

Toplumda şiddeti besleyen bu uygulamaların hayvansever insanları da hedef aldığına dikkat çeken Çamlıdağ, “Yalnız yaşayan yaşlı bir kadın olan Necla teyze ve onunla birlikte yaşayan hayvanlar; Necla teyze sadece hayvanları koruduğu için evinde yangın çıkarıldığına dair kuvvetli şüphelerle 81 yaşında yanarak can verdi. Hayvanlar odağında yükselen bu şiddet döngüsüne karşı artık daha radikal mücadelelerle karşı karşıyayız. 9 yıldır birlikte yaşadığı köpeği uyuşturucu iğneyle barınağa alınan kişi, çok sayıda hap içerek Ankara Karataş Barınağı önünde intihar girişiminde bulundu. Biliyoruz ki yaratılan korku ve şiddet ortamına rağmen halkın yüzde 85’i yasayı reddediyor. Yasa diye uygulanan katliam meşru değildir. İlk gün söylediğimizi bugün daha güçlü ve daha kalabalık bir şekilde haykırıyoruz: AYM yasayı iptal et hayvanları yaşat” diye konuştu.

ETİK OL, TETİKÇİ OLMA

Öte yandan var olan şiddeti körükleyen medya kuruluşlarına seslenen Çamlıdağ, “Köpeklerle olan dostane etkileşimlerimizi kötücül şekilde yansıtan veya gerçek dışı, yalan yanlış haberler üreten haberlerin sayısı gittikçe artmakta. Medya etik ol, tetikçi olma” şeklinde konuştu.

MİLYONLARIZ

Gerçek çözümün kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatmak olduğunu vurgulayan Çamlıdağ, “Katliam yasasını Meclis’ten geçirdikten sonra baklava ile kutlama yapan AKP ve MHP milletvekillerinin karşısında yaşamı savunan bizler milyonlarız. Barınamayan öğrenciler, beslenemeyen çocuklar, emekli maaşıyla geçinemeyenler, erkeklerin öldürdüğü kadınlarız. Biz yaşamdan yanayız ve katliam yasanızı tek bir gün olsun bile kabul etmeyecek, yasa iptal olana kadar sokaklarda olacak ve ‘AYM yasayı iptal et, hayvanları yaşat’ demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SUSMAYACAĞIZ

200 gündür, yasayı görüşmeyen AYM’nin “Kaç hayvan ölürse ölsün, umurumda değil” demekte olduğunu belirten Çamlıdağ, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bunu kabul etmiyoruz. Bugün burada Yaşatacağız Platformu olarak bir kez daha sesleniyoruz. Yaşanan katliamları sorumluları hesap verene kadar susmayacağız ve katliam yasası durdurulana kadar örgütlü mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Katliam yasanıza geçit vermeyeceğiz, hep birlikte yükselen mücadelemizle yaşatacağız, yaşatacağız, yaşatacağız.”