Yaşam savunucuları İstanbul Valiliği önünde "toplatma" genelgesini protesto etti: "Sokakların güvensiz olmasının nedeni köpekler değil; iktidarın şiddeti sıradanlaştıran politikaları"

İstanbul Valiliği geçtiğimiz gün, okulların açılmasına kısa süre kaldığı gerekçesiyle sahipsiz hayvanların acilen toplatılmasına ilişkin genelge yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilçe kaymakamlıkları ve ilgili müdürlüklere gönderilen yazıda , 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’ne göre “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek" görevlerinin yerel yönetimlere verildiği hatırlatılarak, belediyelere sahipsiz hayvanları toplatması yönünde bildirimde bulunuldu.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nin çağrısıyla bugün İstanbul Valiliği önünde bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, genelgeyi ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak da bilinen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu protesto etti. “Hayvan cinayetleri politiktir”, “Katiller içeri, hayvanlar dışarı, “Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin” sloganları atıldığı eylemde basın açıklaması okundu. Yapılan basın açıklaması eşzamanlı olarak işaret diliyle de aktarıldı.

“Katliam yasasından beri barınaklarda sayısız katliama şahit olduk, yasımız da öfkemiz de çok yeni; her gün yenisi ekleniyor. Bu yasadan daha da cesaret alan katillerin, tecavüzcülerin hayvanlara şiddet uygulamasını, işkence etmesini, öldürmesini ve bunlardan ceza almadan sokaklarda dolaşmasını görüyoruz” denilen açıklamada, toplatma kararına gerekçe olarak “Kamu düzeni ve halk güvenliği”nin gösterilmesine, “Sokaklar bu katiller, tecavüzcüler özgürce dolaştığı için güvensiz; köpekler özgür bir şekilde yüzyıllardır olduğu gibi bizimle yaşadığı için değil. Her gün kadınlar erkekler tarafından öldürüldüğü, şiddete, tacize, tecavüze maruz kaldığı için güvensiz” şeklinde tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Katliam yasasıyla sokakta yaşayan tüm hayvanların yaşamlarını ve özgürlüklerini gasp etmek, toplamalarla ve katliamlarla bir türü yok etmek için tüm kurumlarıyla çalışan AKP-MHP iktidarının ve dolayısıyla valiliğin bu yazısı bizi şaşırtmıyor. Ve biliyoruz ki sokakta yaşayan hayvanları katletmek için çalışan, bunun için başından itibaren ana akım medyada sistematik olarak yalan, yanıltıcı ya da hedef gösteren haberlerle yaşam hakkına saldırının zeminini hazırlayan, çocuk haklarını araçsallaştırarak katliama kılıf uydurmayı kendine adeta kalkan edinen iktidarın derdi çocukların hakları ya da güvenlik değil. Sokakların da güvensiz olmasının nedeni köpekler değil; iktidarın şiddeti sıradanlaştıran, meşrulaştıran, cezasızlıkla ödüllendiren, resmen destekleyen politikaları ve uygulamaları.

Okula aç giden çocukları görmezden gelen, mesleki eğitim adı altında MESEM ile çocukların sermayeye her koşulda çalıştırılacak ucuz iş gücü olmasını sağlayan, çocukların okulu bırakmak zorunda bırakılarak işçi olmasını ve iş cinayetlerinde ölmelerini umursamayan, çocukların istismara maruz kalmasına ilişkin yapısal hiçbir adım atmayan; çocuklara geleceksizlik, yoksulluk, yoksunluk ve seçeneksizlik dışında hiçbir yol bırakmayan iktidar; çocukların güvenliği için tüm köpekleri öldürmeyi kendisine görev olarak tanımlıyor. Biz bu ikiyüzlülüğü de, bir avuç insanın çıkarı için katliamlara kılıf uydurulmasını da çok iyi tanıyoruz.

Her fırsatta çocuk haklarını araçsallaştırarak suçlarına hafifletici bir zemin oluşturmaya çalışan iktidarın bu ikiyüzlülüğüne sessiz kalmıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanları, kadınları, LGBTİ+ları, göçmenleri kendi politik ajandası, siyasi çıkarları, bundan elde edeceği ekonomik faydalar için her fırsatta hedef gösteren, bunu meşrulaştırma aracı olarak çocukları kullanan iktidarın bu yaklaşımını görüyoruz. Bir yandan da çocukların en temel haklarını ezip geçmelerini izliyoruz.

"TÜM BELEDİYELERE SESLENİYORUZ"

Bu politikalarınızı görüyoruz; can güvenliğini, halk sağlığını, kamu düzenini tehdit eden, mağduriyetleri artıran kimdir biz görüyoruz. Sokakta yaşayan hayvanları katletmek için öne sürdüğünüz bu asılsız gerekçelerin gerçek sorumlulularını da görüyoruz. Biz bir arada yaşamak isteyen milyonlar olarak sokaktaki hayvanlardan vazgeçmiyoruz.

Bu şiddet ve katliam içeren politikaların parçası olmayacağız. Tüm belediyelere sesleniyoruz: Toplumu kutuplaştıran, nefreti ve katliamı meşrulaştıran politikaların uygulayıcısı olmayın; tür ve ırk ayırmaksızın tüm vatandaşların, hayvanların, çocukların, yaşamın yanında olun. Onurlu bir duruşla yaşam hakkını savunun.”